Şenkul: “Girne’nin değişimi için tam zamanı, şimdi”
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, resmi propagandanın ilk gününde Girne Belediyesi’ni ziyaret etti.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, resmi propagandanın ilk gününde Girne Belediyesi’ni ziyaret etti.
Murat Şenkul’a CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Girne İlçe yetkilileri ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.
Girne Belediyesi emekçileriyle sohbet etme fırsatı bulan CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, “Girne’nin değişimi ve gelişimi için tam zamanı şimdi” ifadelerini kullandı.
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Etiketler : ctp, girne belediyesi, Murat Şenkul, yerel yönetim seçimleri 2022