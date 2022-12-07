Şenkul: Büyük projelerimize halkla birlikte karar vereceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, Halkın Partisi (HP) Girne İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek, yaklaşan yerel seçimler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Belediye meclis üyesi adaylarının da katıldığı görüşmede Şenkul, yapacakları tüm büyük projeleri halka götüreceklerini söyledi. Şenkul, “Girne’nin gelişimi çok gerilerde kalmıştır. O yüzden önümüzdeki 40-50 yılı düşünerek proje geliştirmemiz gerekiyor. Bu tarz büyük projelerimiz için ilgili birimler, dairelerle birlikte hareket edeceğiz. Yarışmalar yapacağız. Seçilen projeler canlı yayınla açıklanacak. İhale süreçlerimiz de aynı şekilde olacak. Şeffaf olacağız. Halkın güvenini yeniden sağlayacağız” dedi. Projeler için Halkın Partisi’ni yanlarında görmek istediklerini ifade eden Şenkul, “Ortak vizyonumuzun bu şekilde daha kolay hayata geçebileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Pasif liderlik sergileyen bir kişi bu şehri düzeltemez”

CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Şenkul, mevcut belediye idaresinde “kurumsal olmayan bir yapı, günün gerisinde kalmış, enerjisi ve vizyonu tükenmiş, sorumluluk almayan bir başkan” olduğunu ifade ederek kentteki en büyük sorunun bu olduğunu söyledi. Belediyede yönetim anlayışının değişmesi gerektiğini belirten Şenkul, “Sorunları dert etmeyen, pasif liderlik sergileyen bir kişi bu şehri düzeltemez” dedi. Mevcut başkanın sorunları çözmemek için bahane olarak öne sürdüğü konulardan bazı örnekler veren Şenkul, bahane üreterek değil, sorumluluk alarak hizmet vereceklerinin altını çizdi.