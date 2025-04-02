Şenkul: "Akdeniz’in en güzel noktalarından birini daha atıl olmaktan çıkarıyoruz"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, eski Salhane olarak bilinen belediyeye ait parselde gerçekleştirilen yeni projeleri duyurdu. Şenkul, bu projelerin hem gençler hem de halk için önemli bir yaşam alanı yaratacağını belirterek, bölgenin atıl olmaktan çıkarılıp aktif hale getirileceğini vurguladı.

Şenkul sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

“Sadece ülkemizin değil belki de Akdeniz’in en güzel noktalarından birini daha atıl olmaktan çıkarıp gençlerimizin, halkımızın kullanımına açacak şekilde düzenliyoruz.

Eski Salhane olarak bilinen belediyemize ait parselde:

-Gençlik Merkezi.

-Açık Ofis/Çalışma Alanı (Coworking).

-Girne Kahvecisi Karakız.

-4 adet cafe, pastahane ve benzeri iş dallarına uygun ihale usulü kiralanacak ticari bina.

-Otopark.

-Çeşitli organizasyonların yapılabileceği üstü açık kamusal alan inşaa ediyoruz.

Eziç Peanuts ve Girne Amfinin birleştiği bu muhteşem noktayı inşaa etmenin yanısıra yürüyüş yollarıyla Antik Liman ve Kordonboyuna bağlayacağız.

Yola çıkarken daha çok kamusal alan yaratıp, sadece belli bir kesimin değil tüm kesimlerin bu şehrin nimetlerinden, güzelliklerinden, iş imkanlarından yararlanmasını sağlayacağımızın sözünü vermiştik, bu projemiz de o doğrultuda planlandı.

Kordonbuyundaki Girne Kahvecisinden yürümeye başlayıp sırasıyla Kordonboyu, Antik Liman, Girne Kalesi, Kale Arkası ve Amfi Tiyatronun yanından geçip Girne Kahvecisi Karakızda tamamlamak, düşününce bile mutlu oluyor insan…”