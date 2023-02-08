Şenkul: 2 tır yola çıkıyor, 3. hazırlanıyor…

Türkiye’de gerçekleşen ve bugün üçüncü gününe girdiğimiz deprem felaketi ile ilgili Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, iki tırlık yardım konvoyunun daha yola çıkmaya hazırlandığı yönünde bilgi verdi. Şenkul’un açıklamasına göre, ilk etapta hareket edecek olan iki tırlık yardım konvoyunun, hava koşullarının müsaade etmesi durumunda, Hatay’a hareket etmesi hedefleniyor.

Öte yandan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul açıklamasının devamında, Girne Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Çakır’ın da destekleri ile üçüncü bir yardım tırının, Adıyaman’a gönderilmek üzere hazırlandığı yönünde bilgi aktardı.

Felaketin yaşandığı gün itibarı ile yapılan yardım çağrılarına büyük destek olan Girne Halkı’nın ise yardımları çığ gibi büyüyor…

Gece yarısına kadar mesai

Girne Belediye Başkanlığı öncülüğünde ve Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi organizasyonunda gerçekleştirilen yardım kampanyasına, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri ve vatandaşlar, gece yarısına kadar gönüllü olarak destek sağlıyor.

Acil ihtiyaç malzemeleri

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul açıklamasının sonunda, acil ihtiyaç duyulan malzemelerle ilgili; kış koşullarına dayanaklı çadır, hazır yemek ve kuru gıda, mont, çizme ve bot ayakkabı, çocuk bezi ve kadın peti, battaniye ve yorgan, fener, kova ve ışıklı kask, su, süt, çocuk maması şeklinde bilgi verdi.