“Senin sahnen, senin mecran”

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıs’ın kuzeyinde genç sanatçıların sesini dijital dünyanın gücüyle birleştirmeyi hedefleyen, adeta yerel bir "Spotify" ve dijital sanat galerisi işlevi görecek yenilikçi bir platform hayat buluyor: “Genç Kültür”.

Sanatın her dalından genç yetenekleri hiyerarşisiz, eşitlikçi ve kolektif bir çatı altında toplamayı amaçlayan bu heyecan verici platform, bu akşam saat 19.00’da Rüstem Kitabevi’nde gerçekleştirilecek lansmanla kamuoyuna tanıtılıyor.

Projenin kurucusu Selçuk Görsay ve projenin mutfağında yer alarak finansmanını üstlenen CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesinin başkanı Sonay Demirpençe, adadaki genç sanatçıların kaderini değiştirecek bu kolektif hareketin detaylarını YENİDÜZEN’e anlattı.

Projenin kurucusu Selçuk Görsay:

"Dijital dünyada ambargo yoktur; amacımız üretimi teşvik etmek"

Kişisel olarak müzikle uğraşan ve "Keşke benzer zevklere sahip insanlarla buluşabileceğim, dayanışma içinde üretebileceğim bir yer olsa" fikrinden yola çıkan genç girişimci Selçuk Görsay, Genç Kültür’ün felsefesini şu sözlerle özetliyor:

“Genç Kültür özünde kolektif bir yapıdır. Herhangi bir hiyerarşik yapı veya sanat dalları arasında bir seviye ayrımı yoktur. Müzikten resme, illüstrasyondan fotoğrafçılığa kadar her daldan sanatçı burada eşit bir şekilde barınır.”

Görsay, Kıbrıslı genç müzisyenlerin ve üreticilerin kendi seslerini duyurabileceği, bir nevi yerel "Spotify" algoritması gibi çalışacak adil bir görünürlük alanı yarattıklarını belirtiyor:

“Kendi sahnen, kendi çalma listen olacak. Sanatçılar kliplerini, müziklerini ve projelerini tek bir merkezde toplayarak torpilsiz ve hiyerarşisiz bir vitrinde sergileyebilecek. Dijital dünyada var olmayan ambargoların avantajını kullanarak üretilen her melodiyi, her çizgiyi dünyaya ulaştıracağız.”

Nasıl üye olunur?

Platforma üye olmak için nasıl bir başvuru yolunun izleneceğinin sorulması üzerine Görsay, “Sanatçılar web sitesindeki aktif form üzerinden başvurabiliyor. Başvuruların ardından sanatçılarla birebir tanışarak, eserlerini (klip, fotoğraf, ses kaydı) Dashboard aracılığıyla sisteme işliyoruz.”

CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı Sonay Demirpençe:

"Coachella neden Kıbrıs'ta da olmasın? Bu gençliğe açılan bir alandır"

Projenin hayata geçmesindeki en büyük destekçilerden biri olan CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı Sonay Demirpençe ise, yüksek siyasetin gölgesinde unutulan genç sanatçılara somut bir alan açtıklarını vurguladı.

Sanatçıların büyük emeklerle açtığı sergilerin veya ürettiği müziklerin basında ve toplumda hak ettiği ilgiyi görmemesinden dert yanan Demirpençe, vizyonlarının ada turizmine ve Coachella gibi dünya çapında festivallere kadar uzandığını ifade etti:

“Dünyada yankı uyandıran dönemsel festivaller var. Coachella bunun en bariz örneğidir. Bizim toplumumuzda da bu potansiyel, bu sanatçılar fazlasıyla var. Doğru destekle neden burada da olmasın? Bu hem kültürümüzü dünyaya satmak hem de ülke ekonomisine ve turizmine büyük katkı sağlamak demektir.”

"Maddi bir çıkarımız yok, amacımız gençlerin ihtiyaçlarına kılavuz olmak"

Projenin tamamen gönüllülük esasıyla ve "en az maliyetle ne yapabiliriz?" sorusundan yola çıkılarak tasarlandığını belirten Demirpençe, projenin politik ve toplumsal bacağını şu sözlerle aktardı:

Apolitik olmakla eleştirilen gençliği sanat, müzik ve üretim üzerinden tek bir platformda (tıpkı ortak bir çalma listesinde buluşur gibi) bir araya getirmek istiyoruz.”

Şu an yurt dışından (örneğin hem fotoğrafçı hem ressam olan bir genç) platforma dahil olmayı bekleyenlerin olduğunu belirten Demirpençe, grafik tasarımdan logoya kadar her türlü hizmetin uzaktan da bu kolektife can suyu olabileceğini ifade etti.

"İki insan bir araya geldiği anda her şey politik olur" diyen Demirpençe, CTP Gençlik Örgütü olarak gençlerin çektiği gerçek sıkıntıları ve ihtiyaçları bu iletişim sayesinde ilk elden öğrenip, partinin gençlik politikalarını bu doğrultuda şekillendireceklerini ekledi.

Lansman etkinliği bu akşam

Kıbrıslı gençlerin kendi seslerini ve renklerini tüm dünyaya duyuracağı bu yerel girişimin ilk adımı bu akşam atılıyor.

Saat 19.00’da Rüstem Lefkoşa’daki Kitabevi’nde gerçekleşecek olan lansman, adanın dört bir yanından genç müzisyenleri, ressamları ve sanata değer veren herkesi bir araya getirecek.