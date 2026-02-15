“Sendikalaşma haktır”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), yarın ve salı günü bazı okullar ile devlet dairelerinde özel sektörde sendikalaşma hakkı için uyarı grevine gidiyor.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler sendikası (KTOEÖS), yarın saat 14.00 - 15.30 saatleri arasında Pile Türk İlkokulu, Beyramudu İlkokulu, Türkmenköy İlkokulu, Güvercinlik RRD İlkokulu, Çayönü-İncirli İlkokulu, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Dörtyol İlkokulu ve Polatpaşa Lisesi’de grev yapacak.

KTÖS’ten verilen bilgiye göre, iki sendika, saat 14.00’de Köprülü köyündeki EKTAM çalışanlarını ziyaret edip destek verecek ve ortak basın açıklaması da yapacak.

KTAMS ve KAMUSEN Salı günü bölgedeki dairelerde grevde olacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’yla (KTAMS) Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) da 17 Şubat Salı günü saat 13.00 – 15.30 arasında bölgedeki devlet dairelerinde uyarı grevinde olacak.