Lefkoşa-Girne yolu üzerindeki bazı bölgelere salı günü 2 saat elektrik verilemeyecek

Lefkoşa - Girne yolundaki çalışma nedeniyle salı günü bölgede 9.00 - 11.00 saatleri arasında 2 saat elektrik kesintisi olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, kesintiden, Gönyeli Çemberi ile İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu Üst Geçit arasındaki bölge ile Kofalı Evleri bölgesi etkilenecek.