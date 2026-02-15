Lefkoşa-Girne yolu üzerindeki bazı bölgelere salı günü 2 saat elektrik verilemeyecek

Lefkoşa19 °C

Lefkoşa - Girne yolundaki çalışma nedeniyle salı günü bölgede 9.00 - 11.00 saatleri arasında 2 saat elektrik kesintisi olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, kesintiden, Gönyeli Çemberi ile İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu Üst Geçit arasındaki bölge ile Kofalı Evleri bölgesi etkilenecek.

