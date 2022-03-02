Sendikalarin kadın bürolarından ortak etkinlikler…

Dünya Sendikalar Federasyonu WFTU üyesi PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN’in kadın büroları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde ortak etkinlikler düzenliyorlar.

DEV-İŞ Kadın Bürosu adına bir açıklama yapan Sevgül Uludağ, ortak etkinliklerle ilgili şöyle dedi:

“Dünya Sendikalar Federasyonu WFTU üyesi sendikalarımızın kadın büroları olarak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde karşılıklı işyeri ziyaretleri düzenliyoruz.

4 Mart 2022 Cuma günü, sendikalarımızın kadın büroları temsilcileri, PEO’nun örgütlü bulunduğu Lefkoşa Genel Hastanesi’ndeki kadın emekçileri ziyaret edecek. Aynı gün yine PEO’nun örgütlü bulunduğu Atalassa Psikiyatri Hastanesi’ndeki kadın emekçilere bir ziyaret yapılacak ve PEO Genel Merkezi’nde öğle yemeğine katılacaklar. Buralarda sendikalarımızın ortak deklerasyonu dağıtılacak.

9 Mart 2022 Çarşamba günü ise PEO kadın bürosu temsilcileriyle birlikte sendikalarımızın kadın büroları temsilcileri olarak sabah saat 10.00’da KTÖS’ün örgütlü bulunduğu Çağlayan İlkokulu’nda kadın öğretmenleri ziyaret edeceğiz, ardından KTAMS’ın örgütlü bulunduğu Çağlayan Çocuk Yurdu’ndaki kadın emekçileri ve DEV-İŞ’in örgütlü bulunduğu Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’ndeki kadın emekçilere ziyaret yapacağız ve ortak deklerasyonumuzu dağıtacağız.

Aynı gün saat 12.00’de sendikalarımızın kadın bürolarından Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum temsilciler KTAMS merkezinde öğle yemeğinde bir araya gelecek.

13 Mart 2022’de ise PEO Kadın Bürosu’nun saat 18.00’de Ktima KUŞUMİ Etkinlikler Salonu’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle gerçekleştireceği etkinliğe katılacağız. Burada PEO Emekçi Kadınlar Bürosu Sekreteri Marina Kuku, PEO Genel Sekreteri Sotirula Haralambus ve DEV-İŞ Emekçi Kadınlar Bürosu sorumlusu Sevgül Uludağ birer konuşma yapacaklar, ardından İki Toplumlu Müzik Grubu “Let’s Sing Together”in konseri yer alacak. Kamuoyuna saygıyla duyurulur…”

FOTOĞRAF: Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen Lefkoşa Genel Hastanesi’ne kadın emekçilere ziyaret