“Sendikaların haklı grevini destekliyoruz, halkımızın yanındayız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Genel Sekreteri Asım Akansoy yarın yapılacak genel grevi destekleyeceklerini açıkladı.

Açıklamada Akansoy, ”100 bine yakın insanımızı mağdur edecek yasa tasarılarına karşı hem meclis içinde hem de meclis dışında halkımız ile birlikte olacağız” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

UBP, DP ve YDP hükümeti halkın alım gücünü azaltacak, halkı fakirleştirecek ve çalışma hayatında örgütlü mücadeleyi sekteye uğratacak yasa tasarılarını Meclise sevk etmiştir.

Halkın alım gücünün azalmasını ve hayatın pahalılaşmasını ciddiye almayan hükümet, yapılan önerileri ciddiye almayıp planlama ihtiyacını yok sayarak, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir ekonomik düzeni tamamen yok etmeye yönelmiştir.

Demokratik yaşamın temeli olan örgütlü toplumu, Toplu İş Sözleşmesi düzenine göz koyup, sosyal diyalog ve uzlaşı kültürünü dinamitlemeyi, her konuda olduğu gibi “ben yaptım olur” tavrını yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

26 Aralık Perşembe günü bahse konu yasa tasarlarının meclis alt komitesinde görüşülmesine karşı sendikalarımızın ortaya koyduğu haklı genel greve destek verdiğimizi belirtiriz.

100 bine yakın insanımızı mağdur edecek yasa tasarılarına karşı hem meclis içinde hem de meclis dışında halkımız ile birlikte olacağız…