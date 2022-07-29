Sendikalardan 'vergi adaletsizliğine' tepki

Sendikalar toplandı, ‘vergi kesintilerini’ değerlendirdi, ‘Göç yasası’ kapsamında çalışanların en üst vergi dilimine tabi tutulurken, yapılan son düzenlemelerle asgari ücretlinin bile vergi ödemeye mahkum edildiğine vurgu yaptı.

KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS,TÜRK-SEN, DEV-İŞ, HÜR-İŞ, BES, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN,TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN adına ortak bir açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, alınan kararları da duyurdu.

Vergi kesintilerinde ortaya çıkan adaletsizliğin ve mağduriyetin ortadan kaldırılması için vergi dilimlerinin genişletilmesi, kişisel muafiyetler ve özel indirimlerin güncellenmesi gerektiğine vurgu yapan sendikalar, bu konuda gerekli yasa çalışmasını da hazırlayıp sunacak.

Sendikalar, 2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilen kamu çalışanlarının maaşlarına ikinci altı aylık dönemde meydana gelecek olan hayat pahalılığına ek olarak % 5 artış yapılmasının yanı sıra, asgari ücretin vergiden muaf olması yönünde yasal düzenlemenin de en kısa sürede Meclis’ten geçirilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Sendikalar Çarşamba gününe kadar Maliye Bakanı, ardından da Başbakanla bir görüşecek,

taleplerinin hayata geçirilmesi yönünde sonuna kadar mücadeleyi sürdürecek.

SENDİKALARIN ORTAK AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

“Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle çalışanlar, emekliler, dar ve sabit gelirli kesimler ekonomik olarak çok zor günlerden geçmektedir.

Eşel mobil uygulamasının maaş artışı olmadığı, hayatın pahalılaşması oranında alım gücünün korunması adına yapılan bir düzenleme olduğu tartışmasız bir gerçekliktir. Son altı aylık dönemde meydana gelen %56.76 oranındaki Hayat pahalılığının maaşlara yansıtılmasında 47/2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilen kamu çalışanlarının aleyhine bir durum ortaya çıkmıştır.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yıllık 60 bin Euro üzerinde geliri olan çalışanlar için en yüksek vergi oranı %35, Türkiye Cumhuriyeti’nde 50 bin Euro ve üzerinde geliri olan çalışanlar için en yüksek vergi oranı %40 olarak uygulanmaktadır. Ülkemizde ise göç yasası kapsamında çalışanlar en üst vergi dilimine tabi tutulurken; yapılan son düzenlemelerle asgari ücretli bile vergi ödemeye mahkum edilmiştir.

Bu konuları değerlendirmek üzere bugün toplanan sendikalarımız aşağıdaki kararları almıştır.

-% 56.76 oranındaki altı aylık hayat pahalılığının 47/2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilen kamu çalışanlarının maaşlarına yansıması % 40 civarında olmuştur. Ancak bu ay belediye meslek vergilerinin de kesilmesi ile artış oranı % 35’e kadar gerilemiştir. Bu adaletsizliğin ve mağduriyetin ortadan kaldırılması için vergi dilimleri genişletilmeli, kişisel muafiyetler ve özel indirimler güncellenmelidir. Bu konuda gerekli yasa çalışması sendikalarımız tarafından hazırlanıp hükümete sunulacaktır.

-47/2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilen kamu çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi adına, bu kesimin maaşlarına ikinci altı aylık dönemde meydana gelecek olan hayat pahalılığına ek olarak % 5 artış yapılmalıdır.

Özel sektörde çalışanların, patronun insafına terk edilerek sömürülmesinin önüne geçilmesi için özel sektörde sendikalaşmayı sağlayacak yasal düzenleme bir an önce Meclise gönderilmelidir.

-Sermayenin belirlediği yeni asgari ücretin vergiden muaf olması yönünde yasal düzenleme en kısa sürede Meclis’ten geçirilmelidir.

Yukarıdaki taleplerimizi iletmek için sendikalarımız önümüzdeki Çarşamba gününe kadar Maliye Bakanı, ardından da Başbakanla bir görüşme gerçekleştirecektir.

Taleplerimizin hayata geçirilmesi yönünde sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi vurgularız.”

KTAMS KAMU-SEN KAMU-İŞ KTÖS KTOEÖS TÜRK-SEN DEV-İŞ HÜR-İŞ BES

KOOP-SEN GÜÇ-SEN VERGİ-SEN TIP-İŞ MALİYE-SEN DAÜ-SEN DAÜ BİR-SEN