Sendikalardan ‘rızaya dayalı tek ay kesinti’ önerisi

UBP – DP – YDP Hükümeti’nin, depreme yönelik altyapı hazırlıkları için kaynak oluşturmak amacıyla başlattığı kaynak arayış süreci devam ediyor…

Elde edilen bilgilere göre sendikalar “tek aylık kesinti” yapılması, kesintilerin tamamının rızaya dayalı olması ve toplanacak kaynağın dağılımını yapacak komisyonda bir sendika temsilcisinin bulunması, bu sayede kaynağın sadece okul ve hastane binaları için kullanıldığından emin olunması yönünde öneride bulundu.

Hükümet, bu öneriyle ilgili nihai kararını, Pazartesi günü yapılacak Meclis Genel Kurul toplantısına kadar vermek zorunda.

İlk tasarıda 9 ay boyunca aylık brüt asgari ücretin 1 TL üzeri ve 30.000,00-TL arası da dahil brüt maaş veya ücret üzerinden %1, 30.000,01-TL - 55.000,00-TL arası da dahil brüt maaş veya ücret üzerinden %1,5, ayrıca 55.000,01-TL - 75.000,00-TL arası da dahil brüt maaş veya ücret üzerinden %2, son olarak da 75.000,01-TL ve üzeri dahil brüt maaş veya ücret üzerinden %5 kesinti ön görülmüştü.