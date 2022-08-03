Sendikalar taleplerini Maliye Bakanı’na iletti

Sendikalar Maliye Bakanı Alişan Şan’la görüştü, taleplerini iletti. Asgari ücretin düzenlenmesi, 2011 sonrası kamuya girenlerin maaşlarına belirlenecek bir takvimlendirme çerçevesinde ek artış yapılarak maaşlarda eşitlik sağlanması ve gelir vergisi dilimleri ve indirimlerinin güncellenmesini isteyen sendikalar, sonuç alıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini de açıkladı.

Sendikalarımız, Maliye Bakanı’nın özellikle takvimlendirme konusunda bürokratları ile çalışma yaparak kendilerine cevap vereceğini söylediğini de iletti.

İŞTE SENDİKALARIN TALEPLERİ:

Maliye Bakanlığına İletilen Taleplerimiz

1. Asgari Ücretin düzenlenmesi

Asgari ücret vergiden muaf olacak şekilde gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır. Asgari ücret belirleme kriterleri güncellenmeli ve Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısı değiştirilmelidir. Ayrıca, özel sektörde çalışanların, patronların insafına terk edilerek sömürülmesinin önüne geçilmesi için özel sektörde sendikalaşmayı sağlayacak yasal düzenleme bir an önce Meclise gönderilmelidir.

2. 2011 Sonrası Kamuya Girenlerin Maaşlarına belirlenecek bir takvimlendirme çerçevesinde ek artış yapılarak maaşlarda eşitlik sağlanmalıdır.

47/2010 sayılı yasayı getirenler kamu çalışanlarını bir günde %35’e varan oranda fakirleştirerek tarihe geçtiler. “Göç Yasası” olarak bilinen “47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş –Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası” altında çalışanların maaşlarla ilgili mağduriyetlerinin giderilmesi için belirlenecek takvimlendirme çerçevesinde yapılacak artışlarla süreç içerisinde maaşlar eşitlenmelidir.

3. Gelir vergisi dilimleri ve indirimleri

Her yılın Ocak ayında gelir vergisi vergi dilimleri ve indirimlerinin güncellenmesi gerekmektedir. Geçtiğimiz iki yılda Türk Lirası’nın değer kaybı ve enflasyon tavan yapmıştır. Gelir vergisi vergi dilimleri ve indirimlerini ekonomik akla ve ekonomik gerçeklere uygun olarak güncellemekte geç bile kalınmıştır.

2022 yılı Haziran ayı hayat pahalılığı oranı 56.76 olarak açıklanmıştır. Ekonomistler, 2022 yılı Aralık ayında bu oranın %110 civarı olacağını tahmin etmektedir. Tüm bu gerçekler ışığında 2023 yılına ait kişisel indirim miktarının en az 210,000 TL olması gerekmektedir. Yine aynı gerçekler ışığında, gelir vergisi dilimlerinin aşağıdaki gibi düzenlenmesi elzemdir.

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