Sendikalar, kamudaki eşitsizliklerin giderilmesine yönelik taleplerini sundu

Kamuda yetkili beş sendika, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şöföroğlu ile bir araya gelerek, kamudaki eşitsizliklerin giderilmesine ilişkin taleplerini sundu.

Bakanlıkta bugün öğle saatlerinde yapılan görüşmede Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU‑SEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kamu İşçileri Sendikası (KAMU‑İŞ) temsilcileri yer aldı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sendikalar, 47/2010 sayılı yasa kapsamındaki çalışanlar ile 7/79 sayılı yasa kapsamında çalışanlar arasındaki maaş farkının kapatılması ve yasa metinlerindeki eşitsizliklerin de kaldırılmasını ayrıca, 2026 yılına ait vergi dilim, matrah ve muafiyetlerin güncellenmesini içeren taleplerini Maliye Bakanlığı Müsteşarı Şöföroğlu’na iletti.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Şöföroğlu, Maliye Bakanlığı olarak taleplerin değerlendirileceğini ve sendikalar ile istişarenin devam edeceğini söyledi.

Görüşmede sunulan talepler

Öte yandan, sendikalardan yapılan ortak basın açıklamasında ise ivedilikle atılması gereken adımlara ve taleplere değinildi.

2018 yılından bu yana yaşanan ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle çalışanların, emeklilerin, dar ve sabit gelirli kesimlerin ekonomik olarak zor günlerden geçtiği kaydedildi.

Görüşmede, “47/2010 sayılı yasa kapsamında uygulanan maaş-ücret tablosunun yürürlükten kaldırılması veya güncellenmesi, gelir vergisi dilimleri ve indirimleri, kişisel indirim miktarı, özel ve kişisel indirim oranı, barem içi artış tarihi, derece değişikliği barem içi artışı, derece yükselmesi, ek mesai ve doğum izinleri” şeklindeki konu başlıklarını içeren taleplerin sunulduğu belirtildi.