Sendikalar ile Maliye, vergi dilimleri konusunda uzlaştı

Maliye Bakanlığı ile kamuda örgütlü 5 sendika vergi dilimlerinde yapılması öngörülen düzenlemeyle ilgili uzlaştı. Maliye Bakanlığı’nda protokol imzalandı.

Sendikalar, çalışanların vergi oranının yüzde 40’a yükseltilmesini öngören düzenlemeye karşı Çarşamba günü Başbakanlık önünde “mücadele ateşi” yakmış, söz konusu düzenlemenin “yasallaşmaması” için her türlü hukuksal ve yasal eylem haklarını kullanacaklarını açıklamışlardı.

Sendikalar ve maliye arasında imzalanan protokol kapsamında Gelir Vergisi Matrah Dilimleri ve Oranlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname geri çekildi.

Yine protokol kapsamında 2024 yılında uygulanacak yıllık matrah dilimleri ve vergi oranlarının düzenlemesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Yenilenen oranlar şöyle açıklandı:

►İlk 30 bin TL için %10 vergi oranı

►Sonra gelen 30 bin TL için %20 vergi oranı

►Sonra gelen 76 bin TL için %25 vergi oranı

►Sonra gelen 100 bin 500 TL için %30 vergi oranı

►236 bin 500’den sonrası için %37 veri oranı uygulanacak.

Öte yandan 2024 yılında uygulanacak kişisel indirimin 320 bin TL olması hususunda da gerekli düzenleme yapılacak.