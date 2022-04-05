Sendikalar ‘grev ve eylemleri’ artırıyor

‘Toplumsal yok oluş ve zamlara’ karşı 1 Nisan’da gerçekleştirilen eylemi organize eden sendikalar, basın toplantısı yaptı, yeni eylemleri duyurdu. Sendikalar grev ve eylemleri artırma kararlığını vurguladı.

Buna göre;

-6 Nisan Çarşamba Girne Liman İdaresi Ve Gümrük Dairesi’nde tam gün uyarı grevi gerçekleştirilecek.

-8 Nisan Cuma günü düzenlenecek grevler, Perşembe gün açıklanacak, Mağusa’da grevlerin yanında yürüyüş eylemi düzenlenecek. Ekmek ve mum dağıtığı etkinliği gerçekleştirilecek.

-7 Nisan Perşembe sendikalar hayatı durdurucu ‘Genel grevler ve eylemler’ gündemi ile toplanacak, eylemler kamuoyu ile paylaşılacak.

Ortak Basın Açıklaması şöyle:

1 Nisan tarihinde on binlerce emekçi vatandaşın katılımı ile gerçekleşen “Fakirleşmeye ve Toplumsal Yok Oluşa Hayır” mitinginde ortaya konan taleplere kulak tıkayan UBP-DP-YDP Hükümeti, sermayeye avantaj sağlamaya ve devlet bütçesini israf etmeye devam etmektedir.

Başbakan Sn. Faiz Sucuoğlu, bir yandan halktan fedakarlık isterken, diğer yandan TL’nin enflasyonundan kaynaklanan pahalılık konusunda hiçbir adım atmamakta direnmektedir. Temel tüketim ve temizlik ürünlerinin fiyatlarını denetleyemeyen bir hükümet vatandaşı siyaseten temsil edemez. En temel gıdaları tüketen bir ailenin ekmek harcaması bile ayda 800 TL’ye ulaşmış, elektrik faturaları ise ödenemeyecek noktaya gelmiştir. Elektrik kurumunu batırıp, özelleştirmeye çanak tutanlar makam işgal etmeye devam etmektedirler.

Sendikalarımız, halkı düşünmeyen ve zamlarla bütçeyi dengelemeye çalışan UBP-DP-YDP Hükümeti’ne karşı grev ve eylemleri artırma kararlılığındadır.

Bu çerçevede 6 Nisan Çarşamba günü Girne Liman İdaresi ve Girne Gümrük Dairesi’nden başlamak üzere tam gün uyarı grevlerine başlıyoruz.

8 Nisan Cuma günü ise grevlerimiz Perşembe günü açıklanacak takvimle devam edecektir.

Mağusa’da 8 Nisan Cuma günü grevlerimizin yanında düzenleyeceğimiz yürüyüş eylemi, ekmek ve mum dağıtımı etkinliği ile devam edecektir.

7 Nisan Perşembe günü ise sendikalarımız hayatı durdurucu genel grevler ve eylemler gündemi ile toplanıp eylemlerimizi her gün kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir.

Türk Lirasının enflasyonunun yarattığı fakirleşme ve UBP-DP-YDP Hükümeti’nin acizliğini zamlarla örtme girişimlerine asla sessiz kalmayacağımızı vurgular, sendikalarımız dışında kalan esnaf, zanaatkar, iş ve sanayi çevreleri ile tüm üreticileri de eylem ve grevlerimize destek vermeye davet ederiz.

Bu Ülke Sahipsiz Değildir!

KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, KOOP-SEN, BES, DEV-İŞ, TÜRK-SEN,

DAÜ BİR-SEN, BASIN-SEN, GÜÇ-SEN, ÇAĞ-SEN, HÜR-İŞ, KAMU-SEN,

HAK-SEN, MAĞUSA TÜRK GENEL İŞ,

DEV-İŞ (Devrimci Genel İş, Emek-İş, Petrol-İş,)

TÜRK-SEN (El-Sen, Tel-Sen, TES, KES, Gıda-Sen, Liman-Sen, As-Sen,)

HÜR-İŞ ( Kamu-İş, Bay-Sen, DAÜ Per-Sen, BASS, Büro-İş)