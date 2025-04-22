"Sendika yöneticilerine ve öğretmenlere karşı sergilenen tutumu kınıyorum”

CTP Milletvekili Fikri Toros, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun açıklamalarına tepki göstererek, yapılan düzenlemeye karşı her kesimden on binlerce kişiden oluşan halk iradesinin buna karşı durduğunu söyledi. Toros, öğretmenlere ve sendikalara yönelik ifadelerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Toros, "Sendika yöneticilerine ve öğretmenlere karşı sergilenen tutumu gerçekten kınıyorum.” dedi.

Toros konuşmasının devamında, Kıbrıs ve bölgesinde yaşanan jeopolitik gelişmelerin önemine dikkat çekti. Doğu Akdeniz’deki enerji faaliyetlerine işaret eden Toros, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde başlatılan hidrokarbon sondajlarının, Türkiye’nin kıta sahanlığıyla çakıştığını ve bu nedenle siyasi ihtilaf barındırdığını kaydetti.

İhtilaflar nedeniyle bölgedeki girişimlerin ilerleyemediğini belirten Toros bölgede imzalanan iş birliği protokollerine de işaret etti.

Suriye’deki gelişmelere de değinen Toros, Türkiye’nin yeni Suriye yönetiminde nüfuzunu artırma çabasında olduğunu ve bu süreçte ABD’nin askeri varlığını azaltma niyetiyle hareket ettiğini söyledi. Toros, bölgede şekillenmekte olan yeni yapının hangi ülkelerin ortak menfaatine hizmet edeceğinin belirsizliğini koruduğunu vurguladı.

"Kıbrıs sorunu devam etmektedir. Hâlâ yaşanmakta olan çıkmaz nedeniyle bu sorun çözümsüz kalmakta, durağan değil aksine daha da karmaşık bir hâl almaktadır." diyen Toros, mevcut durumun hem uluslararası hem de bölgesel boyutlar kazandığına dikkat çekti.

Toros, “Bilinmelidir ki gerek Kıbrıs’ın kendisi, gerekse Kıbrıs üzerinde etkisi bulunan, başta garantör ülkeler olmak üzere tüm uluslararası aktörler, mevcut konjonktürde ortak çıkarlar odaklı müzakereler yürütmektedir.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorununun yeniden Birleşmiş Milletler gündemine gelmesinin tesadüf olmadığını, bunun bölgedeki diplomatik ve jeopolitik gelişmelerle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden Toros, "Kıbrıs konusunun, iki toplum lideri arasındaki siyasi pozisyon farklılıklarına rağmen yeniden Birleşmiş Milletler’in gündemine gelmesinin sebebi, garantör ülkelerin ve uluslararası aktörlerin izlediği yeni yaklaşımlardır." dedi.

Toros, Türkiye ve Yunanistan arasında ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını, bu sürecin Avrupa Birliği ile ilişkileri de olumlu yönde etkilediğini söyledi.

Doğu Akdeniz’de güvenlik ve enerji odağında yeni bir sinerjik birliktelik kurulmaya çalışıldığını belirten Toros, "Tüm bu gelişmeler, Birleşmiş Milletler’in aldığı yeni inisiyatifin gerekçesidir." dedi.

Toros, Birleşmiş Milletler himayesinde başlatılan yeni sürecin, mevcut bölgesel konjonktürle uyumlu bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu fırsat dikkatle ele alınmalı ve en iyi şekilde değerlendirilmelidir.” dedi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. CTP Milletvekili Fikri Toros’un, halk iradesine atıfla dile getirdiği eleştirilere yanıt veren Berova, demokrasilerde halk iradesinin önemli bir unsur olduğunu, ancak yasama faaliyetlerinin de bu iradeyle oluşan parlamentolarca yapıldığını hatırlattı.

Atılan adımların toplumsal uzlaşıyı, barışı ve evrensel ilkeleri zedelememesinin önemine değinen Berova Nazilerin de halk iradesiyle iktidara geldiğini hatırlatarak “Ancak bu irade sonucunda insanlık büyük bir yıkıma sürüklenmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından, bu tür felaketlerin tekrar yaşanmaması adına Birleşmiş Milletler kurulmuştu. ifadelerini kullandı.

Berova Kıbrıs sorununun tarihsel gelişimine ve uluslararası hukukta aldığı şekle dair de değerlendirmelerde bulundu.

Ana muhalefet partisinin bazı açıklamalarını eleştiren Berova, Avrasya ülkelerinin attığı son adımlara işaret ederek, bölgesel dengelerin hızla değiştiğine dikkat çekti.

Berova, Orta Doğu'daki gelişmelerin Kıbrıs’a doğrudan etkileri olduğunu belirterek, Avrasya ve Avrupa Birliği ülkelerinin enerji kaynaklarına yönelik yürüttüğü diplomatik temaslara değindi.

Federal çözüm temelinde yürütülen görüşmelerin artık tükendiğini ifade eden Berova, “Kıbrıs adasında federal bir çözüm temelinde yürütülen müzakereler, sayısız belge ve yoğun çabaya rağmen bir sonuca ulaşmamıştır. Ve bu noktadan sonra da başarıya ulaşacak herhangi bir ışık görünmemektedir.” dedi.

Eğitimde çağdaşlaşma konusuna da değinen Berova, bu sürecin laiklik kavramı etrafında değil, müfredat, uygulama saatleri ve eğitim metotları gibi yapısal başlıklar üzerinden yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

-Toros

Yanıt vermek üzere kürsüye çıkan CTP Milletvekili Fikri Toros, konuşmasında kullandığı "halk iradesi" ifadesinin soyut değil, son derece somut bir gözleme dayandığını kaydetti.

Toros, yürüyüşün her kesimden yoğun bir katılımla gerçekleştiğine işaret ederek “Benim kastettiğim halk iradesi budur ve somuttur.” dedi.

Toros, konuşmasının devamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin işleyişine ilişkin bilgi verdi Kıbrıs’la ilgili kararlara işaret etti.