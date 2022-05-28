Selda Beyitoğluları ve Amira Filippova her yerde aranıyor
Polis, evinden ayrılıp bir daha kendilerinden haber alınamayan 37 yaşındaki Selda Beyitoğluları ve 16 yaşındaki Amira Filippova için arama çalışması yapıyor.
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Mağusa'da 26 Mayıs tarihinde evinden ayrılan 37 yaşındaki Selda Beyitoğluları henüz evine dönmedi.
Öte yandan, Dörtyol köyünde 27 Mayıs tarihinde evinden ayrılan 16 yaşındaki kız çocuğu Amira Filippova'dan da haber alınamadı.
Her iki isim için polis ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.
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Etiketler : kayıp, Polis Basın Subaylığı, Selda Beyitoğluları, Amira Filippova