Selda Beyitoğluları ve Amira Filippova her yerde aranıyor

Mağusa'da 26 Mayıs tarihinde evinden ayrılan 37 yaşındaki Selda Beyitoğluları henüz evine dönmedi.

Öte yandan, Dörtyol köyünde 27 Mayıs tarihinde evinden ayrılan 16 yaşındaki kız çocuğu Amira Filippova'dan da haber alınamadı.

Her iki isim için polis ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.