Selanik’te festival tüm hızı, coşkusu ve yoğunluğuyla sürüyor

Murat OBENLER/SELANİK

Bu yıl 63’üncü kez gerçekleşen Selanik Uluslararası Film Festivali (TIFF) tüm hızıyla sürüyor.

Bir yandan şehrin farklı yerlerindeki 8 salonda gün boyu devam eden gösterimler, bir yandan dünyadan ve Yunanistan’dan sinemacıların panel ve master klasları, bir yandan yan etkinlikler bir yandan da AGORA (Film Market) kapsamındaki yoğun gündem ile sinemaseverlere yetişmesi zor bir heyecan sunuyor.

İran’da sinemacılar da kadınlar da direnmeye devam ediyor, dayanışma da sürüyor

İran rejimi tarafından film yaptığı için tutuklanan İranlı yönetmen Jafar Panahi’nin filmi “No Bears” 4 Kasım Cuma günü Olimpion Tiyatrosu’nda gösterildi ve filme oyuncu Mina Kavani katılarak sinemaseverlerle buluştu. Festivalde film sırasında İran’daki kadınların verdiği eşitlik ve özgürlük mücadelesini selamlayan ve destekleyen bir de pankart açıldı.

Sinemanın geleceği tartışılıyor

TIFF, Think Tanks etkinliği ile gelecekte film piyasasının alacağı şekil üzerine sinema topluluğunun her alanından kişiye tartışma,yollar,öneriler sunma çözümler üretme olanağı sunuyor.

“Angelopoulos For Ever” gösterimleri başladı

Dünya sinemasının önemli sinemacılarından Theodoros Angelopoulos’un vefatının 10.yıl dönümünde Selanik Film Festivali kendisini çeşitli etkinliklerle anıyor.

“Angelopoulos For Ever” adlıyla yaratıcı ve çok yüzleşmeli birçok etkinliğin yer alacağı festivalde Yunan sinemasının efsanevi ismi bir kez daha anılacak. Sergi yanı sıra büyük ustanın Reconstruction (1970) filmi 6 Kasımda Olimpion Tiyatrosu’nda gösterildi. Angelopoulos ve dostu yönetmen Nikos Panayotopoulos arasındaki sohbetlerden ve filmlerindeki sahnelerden, çekim arkası görüntülerden oluşan belgesel bu program çerçevesinde sinemaseverlerle buluşacak.

Türkiye’den yönetmen ve yapımcılar Selanik’te soruları yanıtlıyor

Festivalin ilk yarısında Türkiye yapımı CLOVES & CARNATIONS(Bir Tutam Karanfil)(Yön: Bekir BÜLBÜL),Almanya’dan RHINEGOLD(Yön: Fatih AKIN) , Balkan Survey’de Antalya Altın Portakal’ın En İyi Yönetmen Ödülünü de alan Türkiye-Fransa-Almanya-Hollanda-Hırvatistan ortak yapımı BURNING DAYS(Kurak Günler)(Yön: Emin ALPER) filmleri de gösterilirken Yönetmenler Fatih Akın ve Emin Alper, Yapımcı Halil Kardaş(Bir Tutam Karanfil),seyircilerle buluşup soruları yanıtladı.