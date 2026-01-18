Şehrin göbeğinde silah sesleri duyuldu

Larnaka’da dün öğleden sonra silahlı çatışma meydana geldi. Yaşanan olayda baltalar, tahta sopalar ve demir çubuklarla silahlanmış 10’u aşkın kişi çatıştı. Olayda silah sesleri duyulurken, bölgedeki insanlar büyük bir panik yaşadı.

Güneyde yayın yapan In Cyprus’un haberine göre, polisin ilk etapta Larnaka Hastanesi'nde başından yaralanan 48 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’u tutukladığı, sonrasında da bir daireye baskın düzenleyerek, 9 mm'lik askeri sınıf sekiz mermi bulduktan sonra 26, 28 ve 29 yaşlarında üç kişiyi tutukladığı bildirildi. Habere göre, polisin kavgayla bağlantılı olarak 35, 26 ve 20 yaşlarında üç yabancı uyruklu kişiyi daha aradığı bilgisi verildi. Adli tıp ekipleri olay yerinden iki boş kovan ve kan lekeleri ele geçirirken, bir araç ele geçirildi ve hasarlı ikinci bir araç aranıyor. Olayın, bir grubun “haraç toplama” amacıyla caddedeki bir işyerine baskın düzenlemesiyle başladığı bildiriliyor.