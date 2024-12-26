Şeffaf Plaklar ile Ne Kadar Sürede Düzgün Dişlere Sahip Olunur?

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Şeffaf plaklarla ortodonti tedavi süresi, her ağız ve diş tedavisinde olduğu gibi problemin boyutuna göre belirlenir. Ortalama bir ila bir buçuk yıl içerisinde tedavi istenilen sonucu verebilir. Aralıklı ya da çapraşık dişlerin düzeltilmesi ve yanlış çene kapanışı tedavilerinde uygulanan ortodonti tedavileri yeni teknolojiler sayesinde birçok avantaj sunuyor.

Uzun yıllardır ortodonti tedavisinde kullanılan diş tellerine alternatif olarak uygulanan şeffaf plak tedavisi, yenilikçi yöntemler arasında yer alır. Bu yöntem sayesinde hem estetik kaygılar ortadan kalkar hem de tedavide zaman kazanılabilir. Kullanan hastalara çeşitli avantajlar sunan şeffaf plaklar, geri bozulmaların en aza indirilmesi için tedavi tamamlandıktan sonra da ortodontistlerin önerdiği süre boyunca koruyucu olarak kullanılır.

Şeffaf Plak Tedavisinin Avantajları Nelerdir?

En estetik ortodontik tedavi alternatiflerinden biri olan şeffaf plak tedavisi, herhangi bir tel görünümü olmaksızın gerçekleştirilir.

Hasta tarafından çıkarılabilir olan şeffaf plaklar sayesinde gün içinde istenen zamanda tedaviye ara verilebilir.

Normal tel tedavisinde dişlere teller yardımı ile kuvvet verilir. Süreç genellikle aylık olarak takip edilir. Bu durum çeneye ve dişlere uygulanan kuvvetin daha fazla olması sebebi ile hastada ağrı ve konforsuzluk hissi yaratır. Metal tellerin hastada yarattığı bu ağrı hissi, şeffaf plaklarda minimum seviyeye iner. Şeffaf plak tedavisinde haftalık değiştirilen plaklar sayesinde ağrı ve konforsuzluk hissi en aza indirilmiş olur.

Tel tedavisinde, yanak ve dudakların metal yüzeylerin sürtünmesi sonucu kesilebilme durumu yüksektir. Tel tedavisi sırasında hastanın yanak ve dudaklarında yara oluşumu normal kabul edilir. Şeffaf plakların pürüzsüz yüzeyi sayesinde yara ve batma gibi olumsuz durumlarla karşılaşılmaz.

Şeffaf plak hasta tarafından takıp çıkarılabildiği için ağız hijyeni daha kolay ve iyi bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Şeffaf görüntüsü ve dışarıdan bakıldığında hemen hemen hiç fark edilmemesi, estetik olarak daha iyi bir görüntü sunar.

Bazı vakalarda, şeffaf plak tedavisi daha kolay ve hızlı sonuç alınmasını sağlar.

Şeffaf plakların çıkarılabiliyor olması hastaya yemek sırasında konfor sağlar.

Önemli bir toplantı ya da etkinlikte hem konuşma açısından hem de görüntü açısından hastaya rahatsızlık vermez.

Şeffaf plaklar, her hastanın ortodonti problemine göre hekim tarafından planlanan tedavi süreci ile takip edilir.

Şeffaf Plak Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Ortodontist tarafından yapılan muayenede hastadan ölçüler alınır. Alınan bu ölçüler, 3 boyutlu bir tarayıcı tarafından taranır. Hastaya özel şeffaf plaklar, 3 boyutlu yazıcılar tarafından hazırlanır. Dişlerin haftalık değişimleri için bir simülasyon hazırlanır ve hekime gösterilir. Dişlerin final pozisyonları ve görüntüsü hasta ve ortodontist tarafından onaylandıktan sonra plaklar hastaya teslim edilir. Hasta, her bir plak setini ortodontistin anlattığı şekilde haftalık süreçlerle değiştirir, her değişen plak ile dişler biraz daha düzelir.

Şeffaf Plak tedavisinde Yaş Sınırı Var Mıdır?

Her ortodonti tedavisinde uygulama yapılamayacak durumlar olabilir. Bunlar genellikle çene kemik seviyesinin ve destek dokuların azaldığı durumlar ve bu doku hastalıklarından kaynaklıdır. Bunun dışında şeffaf plak tedavisi uygulanmasında, daimî kesici dişler ile ilk daimi büyük azı dişleri çıktıktan sonra bir yaş sınırı yoktur. Tedavide bir üst yaş sınırı olmamasına karşın, hastaların diş destek dokularının ve kemik seviyelerinin iyi durumda olup olmadığına karar verilir.

Şeffaf plaklar; tel tedavisine göre daha hafif kuvvetler uygulanan bir tedavi yöntemi olduğu için ileri yaş grubundaki hastalar için idealdir. Tedaviye uygunluk konusunda ortodonti uzmanının muayenesi gerekir.