‘SEEing Youth’ın hibe programı gençlerin başvurularına açıldı

Fikirlerini gerçekleştirmek ve sosyal sorunların çözümüne katkı yapmak isteyen gençlere yönelik Geleceğe İlham Ver (GİV) Küçük Hibe Programı, gençlerin başvurularına açıldı.

‘SEEing Youth’tan yapılan açıklamaya göre program, sivil toplum örgütleri (STÖ), şirketler ve gençleri bir araya getirerek, farklı sektörlerin işbirliği içerisinde sosyal sorunların çözümüne yönelik kısa dönemli projelerin geliştirilip uygulanmasını hedefliyor.

GİV Küçük Hibe Programı, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği (KTYD) ve İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği (İKYD) tarafından yürütülen SEEing Youth Projesi çatısı altında yürürlüğe girecek.

Programın gençlerin başvuruya açılmasıyla birlikte açıklama yapan proje ekibi; adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak isteyen gençleri, sosyal değişim, katılım ve kapasite geliştirme konularında aktif olmaya davet etti.

Açıklamada, GİV Küçük Hibe Programı’nın, sosyal sorumluluk projeleri konusunda gençleri güçlendirmeyi ve alana katılımlarını sağlamayı amaçlayan yenilikçi bir program olarak tasarlandığı vurgulandı.

Daha fazla bilgi edinmek için SEEing Youth Facebook ve Instagram ile www.seeingyouth.org adresinin ziyaret edebileceği belirtildi. Program ile ilgili tüm dökümanlara erişmek için buraya tıklayabilir, başvuru yapmak için ise, formu ve deklerasyonu doldurup 15 Mart 2024 tarihine dek info@seeingyouth.org adresine gönderebilirsiniz.