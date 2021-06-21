Sedat Peker'den 10. video

Kutlu Adalı Cinayeti dahil önemli iddiaları gündeme taşıyan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, tutuklandığı iddialarına yeni bir video ile yanıt verdi.

Sedat Peker, saat 20.15'te yeni bir video yayımlamayı planladığını duyurdu. Duyurusu yapılan video yaklaşık iki buçuk saat sonra Peker'in YouTube kanalında paylaşıldı. Peker videoyu sağ olduğunu ve cezaevinde bulunmadığını ispatlamak için yayımladığını belirtti.

Bulunduğu ülkenin güvenlik güçlerinin öne sürdüğü "can güvenliği riski" nedeniyle video yayımlayamadığını öne süren Peker, 15 gün sonra bu konuda yeni bir değerlendirme yapılacağını söyledi.

Türkiye'de hakkında suç örgütü soruşturmasından yakalama kararı bulunan ve grubuna yönelik düzenlenen operasyon sonrası siyaset-sermaye-mafya-medya ilişkilerine dair ifşa videoları yayımlayan Sedat Peker'den yeni video geldi.

"BU KISA VİDEOYU ÇEKMEK ZORUNLULUĞU HİSSETTİM"

Peker videoyu yayımlama gerekçesini "Bazı arkadaşlarımız öldüğüm ya da cezaevinde olduğum yönünde bir şeyler söylemişler. Bu paylaşımları da bir başkasının benim adıma yazdığını söylemişler. Bu kısa videoyu çekmek zorunluluğu hissettim" sözleriyle açıkladı.

"VİDEO ÇEKMEME KONUSU BENİM FİKRİM DEĞİL"

Haftalardır video yayımlamasının gerekçesine dair de Peker şunları söyledi:

"Video çekmeme konusu benim fikrim değil. Uluslararası güvenlik riski diye bir şey varmış. Ben kırmızı şeydemişim, yani suikast yapılabilme riskinde en üst noktadaymışım. Bu sebeple video çekmem konusunda bulunduğum ülkenin kanunları gereği. Veya dünyadaki uygulama da bu yöndeymiş. Ancak ben kafa karşıklıkları olduğu için kendilerinden ricada bulundum. Ve ısrarlı ricalarım neticesinde bu videoyu yayımlamamla ilgili olur çıktı.

Biz akit yaptık. Ben akdimde verdiğim sözden dönmem."

"15 GÜN SONRA YENİ BİR DEĞERLENDİRME YAPILACAK"

Peker, başka videolar gelip gelmeyeceğine dair de "15 gün sonra yeni bir değerlendirme yapılacakmış can riskimle ilgili. Bundan sonraki aşamada bir karar verecekler. Ama burada, ama başka bir ülkede, ama bir yolunu bulacağım. Yaptığımız akdi inşallah tamamlayacağız" dedi.



https://youtu.be/1BBnWZZrRQ0



