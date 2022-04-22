‘Seçimlere Müdahale’ ABD İnsan Hakları Raporu’na yansıdı

Uluslararası toplumda Kıbrıslı Türkleri temsil edecek liderin de belirlendiği seçimlere yönelik müdahale Amerika Birleşik Devletleri’nin İnsan Hakları Raporu’na da yansıdı.

“ABD Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs hakkındaki 2021 İnsan Hakları Raporu”nda Türkiye'nin Ersin Tatar yanlısı müdahalesine atıfta bulunuldu.

Rapor, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde sığınmacılara yönelik kötü muamele, ciddi hükûmet yolsuzluğu eylemleri, etnik azınlıkları hedef alan şiddet veya tehdit unsuru içeren suçlara da dikkat çekti.

Kıbrıs’ta “sivil toplum kuruluşlarının örgütlenme özgürlüğüne önemli ölçüde müdahaleler” de ABD İnsan Hakları Raporu’na yansıdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı raporu, Kıbrıs’ın güneyinde cezaevi koşullarını da kayıt altına aldı. Buna göre, hapishanenin kapasitesi 543 kişiyken, yıl boyunca tutulan maksimum mahkûm sayısı 793'ü buluyor.

Kuzeyde ise 175 kapasiteli olarak inşa edilen cezaevinde, mart 202 verilerine göre 578 mahkûm ve tutuklu yer alıyor. “KKTC Merkezi Cezaevi”, İnsan Hakları Raporu’na yansımadı.





Göçmenler



Kıbrıs Haber Ajansı’na göre Kıbrıs Mülteci Konseyi ve CARITAS, Mennoyia Göçmen Gözaltı Merkezi'nde belgesiz göçmenler için tatmin edici fiziksel koşullar olduğunu bildirdi.



İnsan Hakları Raporu'na göre, kampın nüfusu Kasım 2020 ortasından bu yana üç katına çıktı.

Rapor, 13 Ocak itibariyle merkezin 1.503 göçmene ev sahipliği yaptığını ve yaklaşık 1.000 olan maksimum kapasitesini büyük ölçüde aştığını belgeledi. Yaklaşık 630 göçmen ana kampta, geri kalan ise zeminsiz çadırların bulunduğu karantina alanlarında barındırılıyor.



Yolsuzluk, kadınlar, LGBTQI +





İnsan Hakları Raporu, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “yurttaşlık programı”ndaki yolsuzluklara da yer verdi. Raporun, “Ayrımcılık ve Toplumsal Suiistimaller” bölümünde ise aile içi şiddete dikkat çekildi, LGBTQI + bireylere karşı istihdam ayrımcılığı suçlamaları kayıtlara geçti.

ACCEPT temsilcileri, hormon replasman tedavisi gören trans bireylerin, 2019'da yeni bir ulusal genel sağlık sigortası sisteminin yürürlüğe girmesinin ardından sağlık hizmetlerine erişimde ayrımcılık yaşadıklarını bildirdi. Rapor ayrıca, trans bireylerin COVID-19 önlemleri nedeniyle hormon tedavisine erişimde artan zorluklarla karşılaştığını bildirdi.

İnsan Hakları Raporu’na göre adanın güneyinde 1 Ocak'tan 30 Hazirana kadar göçmen işçilerden işverenlerine karşı 198 şikâyet yapıldı, bunların 166’sı incelendi.



‘Seçimlere’ müdahale



Rapor, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükûmeti'nin Ada’da uluslararası alanda tanınan tek hükûmet olduğunun, ancak 1974'ten bu yana Kıbrıs'ın üçte birinin Kıbrıslı Türkler tarafından yönetildiğinin altını çiziyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı raporunda, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Türkiye dışında hiçbir ülkenin tanımadığı belirtiliyor.

Raporda, Türkiye'nin Ersin Tatar yanlısı müdahalesinin olduğu düşünülen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine atıfta bulunuyor.

Ayrıca raporda, önceki yıllarda olduğu gibi, “Fethullah Gülen ve hareketi ile bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin gözaltına alındığına ve Türkiye'ye sınır dışı edildiğine dair haberler olduğu” belirtiliyor. (YENİDÜZEN, cna)