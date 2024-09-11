Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) 21 Eylül'de gerçekleştireceği kurultay öncesi yapılan kongrelerden 11'i hakkında ara emri kararı verildi.

YENİDÜZEN'in elde ettiği bilgilere göre, çeşitli şaibe iddiaları nedeniyle mahkemeye taşınan kongreler hakkında yargının verdiği ara emri kararı kapsamında, davanın esası neticelenene kadar seçilen örgüt başkanları yetkilerini kullanamayacak.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan UBP Genel Başkan adayı Hasan Taçoy, mahkemenin verdiği kararın, UBP tüzüğüne aykırı olarak son 6 ayda üye yapılan kişilerin, kongrelerde oy vermeleriyle ilgili olduğunu söyledi, Üstel yönetimine seslenerek; “Kazanamayacağınız bir seçimi tüzüğe aykırı oylarla mı kazanacağınızı hesap ediyorsunuz?” diye sordu.

UBP yönetiminin mahkeme kararlarına ilişkin “geçici bir karar verildi” açıklamasına da tepki gösteren Taçoy, “mahkeme geçici bir karar vermemiştir. Tüzüğe aykırılık teşkil eden seçimlerle ilgili olarak daha önce verilmiş ara emirleri esinleştirmiştir. Buradan çıkan asıl sonuç, makamı, sıfatı ne olursa olsun hiç kimsenin tüzüğe aykırı işlem yapamayacağı, herkesin bağımsız yargı kararlarına uyması gerektiğidir” ifadelerini kullandı.

Taçoy, alınan mahkeme kararlarının çarpıtılarak kamuoyuna duyurulduğunu ifade ederek, Ünal Üstel başkanlığındaki mevcut UBP yönetiminin, yaptığı açıklamayla bağımsız mahkemelerimizin verdiği kararların adeta yok sayılarak kamuoyunun yanıltılmaya çalışılmasının üzücü olduğunu ifade etti.