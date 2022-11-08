Yılan hikâyesine dönen Yeni Girne Hastanesi ihalesi için Merkezi İhale Komisyonu’nun (MİK) verdiği karara gelen itiraz üzerine devreye giren Rekabet Kurulu, itirazı değerlendirme sürecini henüz tamamlamadı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Rekabet Kurulu Başkanı Selim Altıncık, “Değerlendirme süreci devam ediyor, nihai karar henüz çıkmadı. Eksik bir evrak vardı, MİK’den talep ettik, bu nedenle süre uzadı” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin ise, “Rekabet Kurulu’ndan kararın gelmesini bekliyoruz. Kararın gelmesiyle, biz de komisyonda bir karar üreteceğiz” ifadelerini kullandı.

Altıncık: “Değerlendirme süreci devam ediyor”

Rekabet Kurulu Başkanı Selim Altıncık, “Değerlendirme süreci devam ediyor, nihai karar henüz çıkmadı” dedi.

“Seçim yasakları başlamadan bir neticeye varmayı hedefliyoruz”

Altıncık, eksik bir evrak tespit ettiklerini, MİK’ten evrak talebinde bulunduklarını bu nedenle de gecikme yaşandığını ifade ederek, “Seçim yasakları başlamadan bir neticeye varmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Altıncık, soru üzerine, “bu hafta içerisinde bir karar çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

Üresin: “Nihai kararın bu hafta içerisinde çıkmasını bekliyorum”

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halis Üresin ise “Rekabet Kurulu’ndan henüz bir karar çıkmadı. Ancak bu hafta içerisinde çıkmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Üresin, “Kararın gelmesini bekliyoruz. Kararın gelmesiyle, biz de komisyonda bir karar üreteceğiz” dedi.

Ne olmuştu?

MİK, yeni Girne Hastanesi ihalesini 19 Ekim tarihinde, 205 milyon 888 bin 888 TL’ye Tüfekçi ve Gülenay İnşaat Şirketlerinin iş ortaklığına vermişti. Ancak ihaleye katılan şirketlerden biri, 5 günlük askı sürecinde karara itiraz etmiş ve Rekabet Kurulu’nda itiraz dosyalanmıştı.