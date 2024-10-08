“Seçim tarihini belirleyip, Meclise önerge sunacağız”
Kanal SİM ekranlarında yayınlanan, Mert Özdağ ile Ertuğrul Senova'nın sunduğu Haber Toplantısı programına bağlanan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP MYK'nın, Milletvekilleri ile birlikte Mecliste toplanacağını açıkladı.
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Kanal SİM ekranlarında yayınlanan, Mert Özdağ ile Ertuğrul Senova'nın sunduğu Haber Toplantısı programına bağlanan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP MYK'nın, Milletvekilleri ile birlikte Mecliste toplanacağını açıkladı.
Partinin Lefkoşa'daki genel merkezinde kısa bir değerlendirme yaptıklarını belirten Akansoy, seçim takvimini belirlemek adına toplantıya Mecliste devam edeceklerini kaydetti.
Akansoy, CTP'nin Meclise bir erken seçim önergesi sunacağını, Genel Kurulda bu konunun tartışılmasının önünü açacaklarını kaydetti.
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