"Seçim sistemindeki yaşanan sıkıntıların çözülmesinde irade mecliste"

CTP Milletvekili Fikri Toros, yasama, yürütme ve yargının ülke için önemine işaret ederek, yargının bağımsızlığına vurgu yaptı. Toros, meclisteki konuşmasında ülkedeki yargı sistemini anlattı, yargının tarafsızlığı ve adil olması için uygulanan sistemden vazgeçilmemesi gerektiğine değindi.

Toros, ülkedeki seçim sistemi ve sayımda yaşanan sıkıntıları ifade ederek, bu konuda iradenin Meclis’te olduğunu, seçim sisteminin Yüksek Mahkeme Başkanı’nın da hassasiyetleri dikkate alınarak, ele alınabileceğini söyledi.

Mahkemeler bütçesinin geçen yıla göre kıyaslandığında son derece yetersiz olduğunu ifade eden Toros, adaletin zamanında tescili için gerekli yatırımların yapılmasının önemine değindi ve olumlu oy kullanacaklarını kaydetti.