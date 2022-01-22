Seçim öncesi, ‘pozitif vaka kaçağı’ tehdidi!

YENİDÜZEN (Özel)

PCR testi Pozitif çıkmasına rağmen pandemi kurallarını ihlal eden ve iki kişi Temaslı Takip Merkezi’nin tespitlerine yansıdı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapan Temaslı Takip Merkezi Sorumlusu Dr. Şebnem Benar, isimler özelinde bilgi paylaşmazken, “Kurallara uymayan çok kişi var. Tespit ediyorlar” dedi.

10 Ocak tarihinde PCR test yapan M.C.B ve 11 Ocak tarihinde PCR test yapan E.M’nin POZİTİF olmasına rağmen 7 gün izole olması gereken yerde, pandemi kurallarını ihlal ederek, dördüncü gün pandemi hastanesinde tekrar PCR test yaptırıp yeniden POZİTİF sonuç aldıkları ve izole olmadıkları öğrenildi.

Pazar günkü seçim öncesi ‘kurallara uymayan pozitif vaka’ tespitleri endişeleri artırdı… Karantinaya uymadığı tespit edilen kişilerin, ‘bir siyasi parti gönüllüsü olduğu da iddia edildi.

Dr. Benar: “Kuralları ihlal eden çok sayıda vaka var. Yasal süreç için Sağlık Bakanlığı’na bildiriliyor”

Temaslı Takip Merkezi Sorumlusu Dr. Şebnem Benar, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, karantina kurallarını ihlal eden çok sayıda Pozitif vaka olduğunu, bunların tespit edilerek yasal sürecin başlatılması için Sağlık Bakanlığı’na iletildiğini kaydetti.

Benar, “Kurallara uymayan çok kişi var. Tespit ediyorlar ve Sağlık Bakanlığı’na gönderiliyorlar, gerekiyorsa bu kişiler yargı yoluna taşınıyor” dedi.