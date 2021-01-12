“Seçim, Nisan-Ekim ayları arasında”

UBP Milletvekili Özdemir Berova, “Ortada bir kriz vardır. Ancak UBP bunu çözebilecek güçtedir” diye konuştu, Nisan ile Ekim ayları arasında seçim olma ihtimalinin çok yüksek olduğuna işaret etti.

“Yara aldık ama bu durum süper krize neden olacaktır diye düşünmüyorum” şeklinde konuşan Berova, izlenecek yol haritasının önümüzdeki günlerde belirleneceğini kaydetti.

Berova, dün gerçekleşen Meclis Başkanlığı seçiminin gizli oylama ile yapıldığını ifade ederek, “Bazı arkadaşlar niyetini belli etmeden oy kullandı” dedi.

BRT’de açıklamalarda bulunan Berova özetle şunları söyledi: Yaşananların aklıselim şeklinde yorumlanmasının günü bugün değil. Bütün değerlendirmeleri yapacağız. Ülke ve parti için en doğru için neyse onun kararını vereceğiz. Dünkü seçim gizli seçimdi. Kapalı seçimde, bu oran nedir ne değildir bilmek imkan mümkün değil. Önümüzdeki günlerde yol haritasını çizeceğiz.

Başbakan dünden itibaren değerlendirmelere başladı. Bir kriz vardır. UBP bu krizi çözmekle mükelleftir. Bu krizi çözmek için adımlar atılmalıdır. UBP bunu aşabilecek güçtedir.

Bazı arkadaşlar niyetini belli etmeden oy kullandı. Kimin ne yaptığını bilemiyoruz. Hükümet krizini oluşturabilecek icraata başlamış bir hükümet değildir. Hedefi belliydi, Ekim ayında sağlıklı seçime götürebilmek için tasarlanmıştı. Burada bir yol kazası yaşadı. Hükümet, erken seçim amacıyla kurulmuştu. Ekim’deki seçime 6-7 aylık süre kalmıştı. Böyle bir hükümette, önümüzdeki günlerde iç değerlendirme yapacaktır. Diğer siyasi partilerle de görüşme yapacaktır. UBP’ye karşı saldırıya geçmiştir. Yara aldık ama bu süper krize neden olacaktır diye düşünmüyorum. Erken seçim öncesi araya kurultay sıkışacağını takvimsel olarak olabileceğini düşünmüyorum. Bütçe Şubat başında biter. En erken seçim Nisan’da olabilir. Bunun tarihinin belirlenmesi, parti için en doğru zaman belirlenir. Parti içerisinde bir şekilde istişare edeceğiz. Nisan ile Ekim ayında seçim olma ihtimali çok yüksektir. Ancak pandeminin gidişatını da önemlidir.”