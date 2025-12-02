“Seçim kapıda, TDP’siz hükümet kurulamayacağını görüyoruz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, ülkede erken seçim ihtimalinin güçlendiğini savunarak, “TDP’yi ciddi bir alternatif olarak gören geniş bir kesim var. TDP’siz hükümet kurulamayacağının görüyoruz” dedi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre TDP Genel Başkanı Çeler, Kanal T’de Nazar Erişkin’in hazırlayıp sunduğu “Güne Dair” programında, olası erken seçim, ülke gündemi ve Kıbrıs sorunu konusunda bazı değerlendirmelerde bulundu.

Erken seçim ihtimalinin güçlendiği ileri süren Çeler, “Son dönem tutuklama ve gözaltılar ile yapılan açıklamalar, iktidarın genel seçime hazırlık hamleleri. Başbakan, genel seçime giderken üzerindeki bütün yükü atma çabasında. ‘Zararın neresinden dönersem kârdır’ noktasına geldiğini görüyoruz. O yüzden seçim kapıdadır.” görüşünü savundu. Çeler, bütçe görüşmelerine işaret ederek, faiz yükünün 7 milyar seviyesine ulaştığını, ciddi bir ekonomik kriz dönemine girildiğini görüşünü dilke getirdi.

Sahadan ve çalışmalardan elde ettikleri verilere göre partinin oy oranında “ciddi bir artış” olduğunu belirten Çeler, “TDP’yi ciddi bir alternatif olarak gören geniş bir kesim var. Bu ‘tek başımıza iktidara geliyoruz’ demek değil ama TDP’siz hükümet kurulamayacağının farkındayız.” dedi.

Solda kavga değil iş birliği… CTP ile ilişki ve olası işbirliği

Toplumu iyi yönetecek, ya da muhalefetteyse güçlü muhalefet yapacak olanların Meclis’e girmesi gerektiğini belirten Çeler, “Solda birbirimizi yıpratma dönemi bitmeli. Biz kavga etmeyeceğiz; bu bile başlı başına bir birlikteliktir.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yakalanan “Gentleman agreement” atmosferinin topluma umut verdiğini hatırlatan Çeler, TDP’nin bugün de aynı yönde, çatışma yerine ortak aklı önceleyen bir çizgide durduğunu yineledi.

Çeler, CTP’nin kurultayında genel başkanlığa seçilen Sıla Usar İncirli’yi tebrik ettiğini belirterek, “‘Yeni yönetiminizle oturun, her şey rayına otursun; sonra genel seçimlerde tüzel kişiliklerimizi koruyarak bu topluma birlikte nasıl hizmet edebiliriz, konuşalım’ teklifini yaptım.” dedi.

Çeler, KKTC’de ittifak sisteminin olmamasının önlerinde yapısal bir engel olduğunu, yine de seçim sonrasında topluma önceden açıklanmış bir ortak hükümet manifestosu etrafında işbirliklerinin mümkün olabileceğini söyledi. Çeler, ancak bir partinin listesi altında seçime girerek tüzel kişiliğin fiilen silinmesinin TDP açısından “kabul edilebilir olmadığını” kaydetti.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik tablonun “ateşten gömlekten öte, lavın içinde yürüme” gerektiren bir dönem olduğunu dile getiren Çeler, TDP’nin ekonomi komitesinde, adil vergi sistemi, yerel iş gücü ve üretim, enerji ve girdi maliyetleri gibi konularda yapılan çalışmalara değindi. Çeler, şeffaflık, liyakat, yolsuzlukla mücadele ve toplumsal seferberlik olmadan hiçbir ekonomik programın başarıya ulaşamayacağını da vurguladı.

TDP güçlü bir kadro hazırlığında…

TDP’nin bugüne kadarki pratiğinin, "Temiz siyaset” iddiasını somutlaştırdığını belirten Çeler, eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı’yı örnek göstererek, “TDP, bu ülkeyi şeffaf ve hesap verebilir şekilde yönetme cesaretine sahiptir.” dedi.

TDP’nin güçlü bir kadro hazırlığında olduğunu da belirten Çeler, “Bir–iki sürpriz isimle birlikte ‘TDP Premier League’ diyeceğiniz bir kadroyu toplumun karşısına çıkaracağız” ifadelerini kullandı. Çeler, parti içinde gölge kabinelerin ve uzman komitelerin çalıştığını, özellikle sağlık alanında TDP’nin güncel, uygulanabilir bir sağlık master planı üzerinde çalıştığını aktardı.

Kıbrıs sorunu ve federal çözüm çağrısı

Kıbrıs sorununa ilişkin TDP’nin tutumunu yineleyen Çeler, “Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federal çözümden yanayız. BM parametrelerine dönülmesi gerektiğini, Türkiye ile birlikte bu tutumu daha net ve güçlü bir şekilde ortaya koymanın zamanı geldiğini düşünüyoruz.” dedi.

Crans-Montana sürecine ve Rum Yöetimi liderliğinin bugünkü çizgisine de değinen Çeler, Nikos Hristodulidis’in söylemlerinin giderek daha sağa kaydığını, ELAM ve benzeri radikal sağ partilerin söylemleriyle örtüşen açıklamalar yaptığını belirtti.

Doğu Akdeniz’deki doğal gaz ve bölgesel gelişmeler bağlamında, Kıbrıs Türk tarafının ve Türkiye’nin süreçten dışlandığını söyleyen Çeler, “Son beş yıl, Kıbrıs konusunda adım atılmayan, kaybedilmiş bir dönem oldu” dedi. Çeler, hızlı bir diplomasi atağına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

TDP’nin, BM ve uluslararası aktörlerle temas içinde olacağını belirten Çeler, Cumhurbaşkanlığı’nın davetiyle 11 Aralık’ta düzenlenecek resepsiyona katılacaklarını da açıkladı.