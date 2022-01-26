Seçim heyecanı Turkcell Teknoloji Alanı’nda yaşandı

Kuzey Kıbrıs Turkcell, ülke genelinde gerçekleşen Milletvekilliği seçimi için teknoloji alanı oluşturdu. Seçim, hem Sarayönü Meydanı’nda hem de Ovis Coffees’de kurulan alanlardan dijital TV hizmeti sunan ve yerli kanalların da yer aldığı TV+ üzerinden, BRTK1 kanalından anlık takip edildi. Seçim sonuçlarını meydanda Turkcell’in kurduğu led ekrandan takip etme fırsatı yakalayan basın mensupları için rahat ve konforlu bir alan oluşturuldu. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Genel Müdür Yardımcısı Ali Gürler ile Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan, seçim sonuçlarını; teknoloji alanından yayınlarını yapma, haberlerini yazma fırsatı yakalayan yerli ve yabancı basın mensupları ile birlikte izledi. Uzun zamandır ülkemizin gündeminde olan ve sonuçları merakla beklenen, nefeslerin tutulduğu seçimler TV+ ile akıllı telefon veya tabletler üzerinden de her yerden takip edilebildi.

Turkcell TV+’ı her yerden izleme rahatlığı

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından TV+ ile ilgili bilgi verildi. Verilen bilgiler şöyle: “Dijital TV deneyimi yaşatan TV+ uygulaması müşterilerine her yerde eşsiz televizyon deneyimi sunuyor. Kuzey Kıbrıs’ta uydu üzerinden yayın yapan TV kanallarının da yer aldığı TV+ ile kaçırdığınız haber programlarını, film veya dizileri kayıt yaparak daha sonra izleme imkânına sahip oluyorsunuz. Turkcell müşterilerine özel TV+ üyeliği yanında TV+’a özel kullanılabilen 5GB interneti ile sunulan TV+ uygulamasında mevcut internetinizden de düşmüyor. TV+ birçok önemli özelliğinin yanı sıra çoklu ekran özelliği ile akıllı telefon, tablet, bilgisayar veya akıllı televizyon üzerinden de kullanılabiliyor. Bir programı TV+ üzerinden akıllı televizyonunuzdan izlerken tabletten de aynı anda farklı bir içerik izleyebiliyorsunuz. Herhangi bir cihaz üzerinden izlenmeye başlanan bir programı durdurup, farklı bir cihazdan kaldığınız yerden izlemeye devam edebiliyorsunuz. TV+ üyeliğini başlatmak için faturalı hat sahibi müşterilerimizin TV yazıp 3030'a kısa mesaj göndermesi yeterlidir. Faturasız hat sahipleri de TV+’a, internet sitesi üzerinden kredi kartlarıyla ödeme yaparak sahip olabiliyor. Üyelik ücreti, Kıbrıs’a özel TV paketiyle içerisinde 5GB internetiyle 24 TL’ye Kuzey Kıbrıs Turkcell faturanıza aylık olarak yansıtılır. Faturalı ve faturasız hat kullanan tüm müşterilerimizin kullanabileceği TV+’a mevcut tarifenizden bağımsız olarak da sahip olabilirsiniz. Daha detaylı bilgiye https://www.kktcell.com/servisler/tvplus adresinden ulaşabilirsiniz.”