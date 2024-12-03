Schengen Vize Sorununa Kesin Çözüm: Portekiz Golden Visa

2025 yılına girerken Schengen ülkelerinin vize çilesi bir türlü bitmiyor. Avrupa’da okumaya hak kazanan Türk öğrenciler vize engeline takıldı. Eğitim amacıyla yurt dışına gitmek isteyen yüzlerce öğrenci ya da uluslararası fuarlara katılmak isteyen iş insanları bir türlü çözülemeyen vize engeliyle karşı karşıya. Vizelerini alamayan öğrenciler derslerini kaçırırken, vizeleri reddedilen iş insanları da firmalarının tanıtımı açısından önemli fuar organizasyon fırsatlarını kaçırdıklarından eskisi gibi kazanımlar sağlayamıyorlar. Aralık 2024 itibariyle Türk vatandaşlarının en acil durumlarda bile Almanya’dan vize almaları 12 ayı bulabilmekte.

Bu yazımızda, gerek vizelerini alamayan ve derslerini kaçıran öğrencilerin gerekse vize duvarını aşmak isteyen tüm TC vatandaşlarının mağduriyetlerinin giderilmesinde en etkili yol olan Portekiz Golden Visa uygulamasına değineceğiz.

Portekiz Golden Visa Nedir?

2025 Portekiz Golden Visa, 500.000 Euro’luk Portekiz’in banka fonlarına yatırım yapması karşılığında, ilk etapta Portekiz’de oturma, çalışma ve eğitim hakkı sağlayan, beş yıl gibi kısa bir sürede de AB vatandaşlığı sunan Avrupa Birliği’nin en güvenilir programıdır. Portekiz Golden Visa programının tercih edilmesinin en önemli nedeni ülkede yaşama zorunluluğu olmadan tüm ailece Portekiz vatandaşlığı hakkı sunmasıdır. Bir AB ülkesi olan Portekiz’in vatandaşlığının yılda sadece 7 gün Portekiz’de bulunarak alınabilmesi gerek öğrencilerin gerek ailelerinin değerlendirmesi gereken altın bir fırsattır. Zira, Avrupa vatandaşlığı, vize sorununa kesin ve daimi çözümdür.

Portekiz Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Portekiz vatandaşlığını alabilmek için ülkede 500.000 Euro’luk yatırım yapılması gerekir. Bu yatırımın türleri aşağıda belirtilmiştir:

1. Açık uçlu likit fonlar (Takasbank mantığıyla çalışır, devlet güvencesi vardır.)

2. Portekiz banka fonları (Fonların sahibi bankalardır, bu yüzden daha güvenilirlerdir.)

3. Her yıl temettü ödeyen fonlar (Golden Visa yıllarında getiri elde etmek mümkündür.)

Portekiz altın vize programına bu fonlardan alım yaparak başvurmak en güvenli yöntemdir. 2025 yılında Portekiz vatandaşlığına hak kazanmak için yerine getirilmesi gereken şartlar şunlardır.

1. Başvuru aşamasında Portekiz’e vergi borcunun bulunmaması

2. Beş sene boyunca yılda sadece 7 gün Portekiz’de bulunmak

3. Adli sicil kaydının temiz olması

4. Başlangıç seviyesi olan A2 düzeyinde Portekizce sertifika

Bu şartları yerine getirdikten sonra Portekiz vatandaşlığına hak kazanabilirsiniz.

Eğer siz de, ailece Schengen vize problemlerinden sonsuza dek kurtulmak istiyorsanız, Portekiz fon yatırımı ile elde edilebilen Portekiz vatandaşlığı konusunda EUPorto yetkilileri ile iletişime geçerek, en güvenilir banka fonlarıyla süreciniz hakkında daha detaylı bilgi ve profesyonel destek talebinde bulunabilirsiniz.

2025 Portekiz Golden Visa Hakkında Sıkça Sorulan Sorular:

Portekiz Golden Visa başvuruma ailemi de dâhil edebilir miyim?

Evet. Portekiz Golden Visa başvurunuza, aşağıdaki aile üyelerinizi kapsayacak şekilde dâhil edebilirsiniz.

Başvuru sahiplerinin eşleri

Başvuru sahiplerinin 26 yaşından küçük, evli olmayan çocukları

Başvuru sahibinin ve eşinin ebeveynleri

Portekiz Golden Visa bitti mi?

Hayır, program sona ermedi. 2025 yılında program gayrimenkul alımı yerine Golden Visa uyumlu açık uçlu likit yatırım fonları ve banka yatırım fonlarıyla devam ediyor.

Şirket adına Portekiz Golden Visa başvurusu yapılabilir mi?

Portekiz Golden Visa başvuruları sadece şahsi yatırımlarla gerçekleştirilebilir. Şirketiniz aracılığı ile yapılan yatırımlarla Golden Visa’ya hak kazanılmaz.

Portekiz Golden Visa başvurusunu nasıl yapabilirim?

Portekiz Golden Visa başvurunuzu, bu alanda profesyonelleşmiş, Portekizce diline hâkim, portföyünde banka fonları ve açık uçlu yatırım fonları bulunan, fon yatırımıyla oturum kartı almış müşterilerinden referans verebilecek ve Portekiz’de firmanın kendi bünyesinde profesyonel ekibi olan kurumlardan ücretsiz yapabilirsiniz.

Portekiz’e vergi ödemem gerekir mi?

Hayır. Eğer yılın 183 gününden fazla Portekiz’de kalmıyorsanız, Türkiye’deki veya diğer ülkelerdeki gelirleriniz üzerinden Portekiz’e vergi ödemezsiniz.

Banka Fon Yatırımıyla Vize Çilesinden Nasıl Kurtulabiliriz?

Türkiye’deki iş ve aile düzeninizi bozmadan, yani Türkiye’den taşınmadan, banka fonlarına yatırım karşılığında vize serbestisi ve AB vatandaşlığı alınabilen tek ülke Portekiz’dir. Yılda sadece 7 gün Portekiz’de tatil yaparak 5 yıl gibi kısa bir sürede ailece AB vatandaşlığına başvurmak mümkündür. Portekiz vatandaşlığı aynı zamanda AB vatandaşlığı anlamına gelir. Portekiz Golden Visa uygulaması ilk etapta Avrupa Birliği ülkelerinde tam serbest dolaşım hakkı sağlar. Portekiz vatandaşlığı aldıktan sonra ise İsviçre dâhil 27 AB ülkesinde önceden izin almaksızın dilediğiniz şehre yerleşebilir, istediğiniz bir işte çalışabilir, şirket kurabilirsiniz; çocuklarınız eğitim almak veya yaşamak için bu ülkelere yerleşebilir. Ek olarak, Portekiz pasaportuyla ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelere vizesiz seyahat edilebilir.

Oysa, Yunanistan Golden Visa programında Yunan vatandaşlığını alabilmek için ülkede 7 sene boyunca her yıl en az 183 gün yaşama şartı bulunur. Bu yüzden, yukarıdaki avantajları elde edebilmek Yunanistan Golden Visa uygulamasında neredeyse imkânsızdır.

EUPorto, yurtdışı yatırım yoluyla Avrupa oturum izni ve Portekiz vatandaşlığında uzman, Türkiye merkezli, alanında lider bir danışmanlık firmasıdır.

EUPorto’nun uzmanlığı sadece Portekiz Golden Visa alanında aktif olmasından kaynaklıdır. Portekizceye hâkim, Golden Visa fon yatırımında bilgili ve deneyimli finansal danışmanlardan oluşan kadroya sahiptir.

Portekiz Golden Visa uygulamasıyla Portekiz vatandaşlık ve Avrupa’da yatırımla oturum programına katılabilmek sadece ciddi ve güvenilir bir yatırım planlaması ile mümkündür. Yatırımcılarımızın ailelerinin gelecekleri hakkında alacakları stratejik yatırım kararında tasarruflarının finansal güvenliğinin çok önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle, EUPorto olarak sadece Portekiz alanında aktifiz. Tüm Golden Visa başvuru dosyalarımızın zamanında, doğru ve akılcı bir şekilde sonuçlanabilmesi için yatırımcılarımızla birlikte A’dan Z’ye koordineli çalışıyoruz ve her aşamada butik bir çalışma konseptiyle bilgilendiriyoruz.

EUPorto’nun ilkeleri:

Sektörde faaliyet gösteren diğer firmalardan farkımız doğuştan Portekizli-Türk ve sadece Portekiz Golden Visa alanında aktif olmamızdan kaynaklanıyor. EUPorto doğruluk, dürüstlük ve açıklık prensipleri üzerine inşa edilmiştir. Bu ilkeler, EUPorto isminin Portekiz Golden Visa alanında Türkiye’de ve Portekiz’de tanınan pazar lideri bir marka olmasını sağlamıştır.

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