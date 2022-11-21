“Sayıştay ve mali polisi Vakıflarla ilgili göreve çağırıyorum”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Milletvekili Devrim Barçın, Vakıflar İdaresi ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı.

Sayıştaylık, Başbakanlık Denetleme Kurulu ve Mali Polisi göreve davet eden Barçın, “Bu konuşmayı yapmak ihtiyacı hissettim çünkü Vakıflar İdaresi’nde şu anda kaynaklar, tabiri caizse talan edilmekte. Yandaşlara çekilen peşkeş, usulsüzce dağıtılan paraları, belgeleriyle ispatlayıp, ilgili kurumları göreve davet etmek istiyorum” dedi.

Vakıflar İdaresi’nin mevcut mevzuatına göre, 1 ve 2 yıllık kiralamaların genel müdür, 10 yıla kadar kiralamaların yönetim kurulu, 10 yıl üstü kiralamalarınsa Bakanlar Kurulu kararına bağlı olduğunu ifade eden Barçın, ilk kez kiralanacak bir yerle ilgiliyse, ihaleye çıkılması gerektiğinin yasada yer aldığını anlattı.

“2675 metrekare emlak yılda 100 sterline kiralanıyor”

Barçın, “Ama şu anda mevcut yönetim kurulu ve genel müdür, ihalesiz bir şekilde kiralamalar yapmakta” dedi.

Devrim Barçın, şöyle devam etti:

“Şu anda Kıbrıs kültürü ve eğitim sistemiyle hiçbir alakası olmayan bir derneğe, Hamitköy’de 2675 metrekare emlak ihalesiz bir şekilde ilk 2 yıl, yıllığı 100 sterline kiralaması yönünde yönetim kurulu kararı var. Tamamen dini faaliyetlerde bulunan bir derneğe kiralama kararı aldı bu hükümetin atadıkları. Kurumu zarar uğratanlar hakkında derhal soruşturma başlatması gerek.”

“500 metrekarelik emlak 100 TL’ye kiralanıyor”

500 metrekarelik bir emlakın ise yine ihalesiz bir şekilde 30 yıllığına aylık 100 TL’ye bir üniversiteye kiralandığını söyleyen Barçın, “Bizim buradaki üniversitelerimiz de yer bulmak için canlarını yiyor” dedi.

Surlariçi’nde, eskiden banka olan bina, yıllık 1000 TL’ye kiralanıyor”

“Sözleşmenin yapılması için bizzat İbrahim Benter tarafından talimat verilen bir karar var” diyen Barçın, “Ben de kendisine hadi sıkarsa yap diyorum” ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

“Lefkoşa Surlariçi bölgesinde, hepimizin bildiği YDÜ Bank’ın kirasında büyük bir bina vardı. 31 Aralık 2021’de YDÜ Banka o binadan çıktı. Bina, YDÜ’ye aylık 4 bin 978 Sterlin’e kiralanıyordu. Ancak şimdi İbrahim Benter talimat verdi, ülke kültürüyle alakası olmayan, suni İslam dayatması yapan bir yere, aylık 1000 TL’ye kiralanmasını istiyor.”

“Vakıflar’da bankamatik memuru gibi çalışan 40 kişi var”

Vakıflar’a 40 hizmet alımı personelin istihdam edildiğini söyleyen Barçın, “Bu 40 kişi bankamatik memuru gibi çalışıyor. Bu kişilerin 30’u Vakıflar’ın yerini bile bilmiyor. Dairede bunları tanıyan yok” diyerek iddialarını şöyle sürdürdü:

"Cami temizliği için görevlendirilen kişi, artık genel müdür yardımcısı”

“Bu kişilerden biri Mehmet Güneş. Hizmet alımı işe alınmış. Benter, yazılı talimat çıkıyor ve diyor ki bu hizmet alımı olarak cami ve bahçe temizliği görevi yapmak için görevlendirdiğimiz Mehmet Güneş, artık genel müdür yardımcısı olacak.”

Arıklı: “Benter dedi ki çağırsınlar, geleyim izahat edeyim”

Barçın’ın iddiaları üzerine kürsüye çıkan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Belgelerle ortaya koyduğunuz konuları keşke Vakıflar İdaresi’ne ya da bize yazılı soru önergesi olarak verseniz de biz de aslını astarını araştırsak” dedi.

“Milletvekilleri isterse, Vakıflar’a gider ve belgelerin gerçekliğinin izahatını ister veya buraya çağırır” diyen Arıklı, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter ile görüştüğünü belirterek, “Benter dedi ki çağırsınlar geleyim izahat edeyim” şeklinde konuştu.