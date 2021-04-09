Sayıştay Komitesi, KIB-TEK Sayıştay raporunu görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi bugün saat 09.30’da CTP Milletvekili Salahi Şahiner başkanlığında toplandı.

Sayıştay Komitesi, gündeminde bulunan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) 60/80A Cut-Out Alımına İlişkin MİK.487/2017 karar numaralı ve 22Ku D Sigortası Alımına İlişkin MİK 590/2018 karar numaralı ihaleler ile sonrası uygulamalara ilişkin Sayıştay denetim raporunu görüştü. Komite bir sonraki toplantısında söz konusu raporu görüşmeye devam edecek.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner başkanlığında toplanan Sayıştay Komitesi toplantısına UBP Miletvekilleri Hasan Taçoy ve Dr. Özdemir Berova, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ve HP Milletvekili Erek Çağatay katıldı. Komite toplantısına ayrıca Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu da katıldı.