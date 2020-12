“Bu dönemde Bakanlık almak ateşten gömlek giymektir” diyen Arıklı, ellerinde sihirli değnek olmadan, yapacakları icraatlarla ellerini taşın altına koyduklarını dile getirdi.

Arıklı, “Muhalefet yapmak dünyanın en kolay işi, icraat yapmak kolay değil. Biz kendimizi toplum için bu dönem taşın altına koyduk. Bu nedenle saygılı olup bize destek olsunlar. Halkımız da bu son alternatife biraz daha saygılı ve tahammüllü olsun.” dedi.

Yeni oluşumla ilgili düşüncelerini BRT ekranlarında paylaşan Arıklı, bazı önemli ayrıntılar paylaştı.

“Pürüzler partiler arası değil, parti içi”

UBP-YDP-DP azınlık hükümetinin Cumhurbaşkanlığına sunulması için UBP ve DP’nin Parti Meclisi’ni beklediklerini ifade eden Arıklı, “Onlar karar verirse bu gün sonu veya yarın kabineyi Cumhurbaşkanlığına sunmayı bekliyoruz. Siyasette 24 saat çok uzun, 5 sene çok kısadır sözünü seviyorum, burada her an her şey değişebilir. Bu nedenle Cumhurbaşkanı kabineyi onaylamadan bu işe yüzde yüz gözüyle bakmıyorum.” şeklinde konuştu.

‘Küçük prüzler’in partiler arası değil, parti içinde olduğunu ifade eden Arıklı, “UBP’de şimdi bakanlık konusunda yarışılacaktır, normaldir. DP’de de sıkıntı olacağını sanmıyorum. UBP’de birtakım sıkıntılar yaşanacağını düşünüyorum.” dedi.

Arıklı, YDP adına yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı’nın kabineyi onaylaması şeklinde kendisinin yeni Ekonomi ve Enerji Bakanı olacağını doğruladı.

“Bu kurulamazsa bir başka alternatif sadece erken seçime gidilmesidir”

Üçlü hükümet oluşumunu da değerlendiren Arıklı şu ifadeleri kullandı: “Bu iki parti zaten ortaktı ve aralarında şiddetli geçimsizlik vardı, yeniden bu ortaklığa gidilmesi başarı sağlamazdı. Bu nedenle UBP-HP modelinin olmayacağını en baştan beridir söylemiştim. Ama Dörtlü hükümet görüşmesindeki akşam yemeğinden sonra ilk kez rahat uyumuştum, tamam bu iş olur demiştim ama bu da olmadı. Buradaki bazı gelişmeler bende hayal kırıklığı yaratmıştı. Bu nedenle son tercih bu üçlü model oldu. Bu koalisyon halkın ve ülkenin son iki alternatifinden biri. Bu kurulamazsa bir başka alternatif sadece erken seçime gidilmesidir.”

“Bu ortaklık bize ne kazandırır ne kaybettirir bilmiyoruz”

Kabine dağılımını da yorumlayan Arıklı, bunun pazarlığını yapmadıklarını dile getirerek, “Bize Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı gibi iki alternatif ortaya koydu. Biz de kendimizi kısa sürede gösterebileceğimiz bir nokta olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığını tercih ettik” dedi.

Bu alanda sıkıntılara yönelik işleyişleri olacağını ifade eden Arıklı, görev sürelerinin de oldukça kısa olduğunu anlatarak UBP ortaklıkları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Arıklı, şunları ifade etti:

“Biz bu bakanlıkta olacağız ama diğer bakanlıkların da görüşünü alacağız. Konsensüse dayalı bir hükümet götürmek zorundayız. Zaten 2 ayı bütçe görüşmeleri, 2 ayı da seçim yasaklarıyla geçecek, 6 aylık icraattan söz ediyoruz. Bu sürede kendimizi gösterebilir miyiz bu kafamızdaki soru işareti. Biz denenmemiş tek siyasi partiyiz. UBP gibi seçim döneminde her türlü partizanlığı yapan bir partiyle seçime gitmek bize ne kazandırır ne kaybettirir bilmiyoruz. Bir hata görürsek memleketi hükümetsiz bırakmak pahasına da olsa önce ikaz eder, sonra eyvallah der çekilir gideriz. Başka partilere benzemeyiz. Eleştirdiğimiz her konun da arkasındayız.” dedi.

Muhalefetin desteğinin önemine de değinen Arıklı, “Ben yaptım oldu anlayışı bizim dönemimizde hiç olmayacak” şeklinde konuştu.

“Sosyal medyadan linç kampanyası yapılması çok yanlış”

HP’li 3 Milletvekilinin istifasını da yorumlayan Arıklı, “İstifa edenlerden ziyade partide olanların ne düşündüğünü merek ediyorum” diyerek, HP’nin sürekli hükümet kurma sürecine engel olduğunu işaret etti.

Denenmemiş tek model olan 3’lü hükümet olduğunun altını çizen Arıklı, yapılan çalışmalardaki yanlışlık nedir veya alternatifi nedir çıkıp söylesinler. Bu istifa eden adamlar kendi siyasi hayatlarını riske atıp sağduyulu davrandı, elini taşın altına koydu. Bu kişilere sosyal medyadan linç kampanyası yapılması çok yanlış.” şeklinde konuştu.

“Kabloyla elektriği bu ülkeye getireceğiz”

Bakanlığındaki çalışmalara değinen Arıklı, elektrikte çok ciddi bir ucuzlatmaya gidilmesini istediklerini, güneş enerjisinden fazlasıyla faydalanabilmek ve bu bağlamda sistem kurmak için adım atacaklarını kaydetti. Arıklı, elektrik konusunda; “Kabloyla elektriği bu ülkeye getireceğiz. Görevi almamızın nedenlerinden biri de bu.” yorumunu yaptı.

Meclis Başkanlığı’na UBP karar verecek…

“Meclis Başkanlığı UBP’nin hakkı, buna onlar karar verecek. Adaylardan birini destekleyeceğiz.” diyen Arıklı, bunun kim olduğuyla ilgili konuşma geçmediğini kaydetti.

“Siyasette düne takılıp kalmamak gerek”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Başkanlığında bir önceki hükümet kurma çalışmalarında DP ile aralarındaki sıkıntının sorulması üzerine ise Arıklı; “Fikri Ataoğlu, Serdar Denktaş ve Koral Çağman’nın ilkesel düşünceler içinde olmadığını gördük. Siyasette düne takılıp kalmamak gerek. Denktaş’ın bu kurulumda çok ciddi katkıları oldu. Denktaş kurulan tüm hükümetlerde masada dominant olan bir kişiydi.” yorumunu yaptı.

“Bu halk sizi bütçe geçmezse taşlar”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorak’ın “Komiteler çalışmaz, yasalar geçmez, azınlık hükümeti işlemez” söylemlerine de atıfta bulunan Arıklı, “Bu söylemleri Erdoğan Hoca ile konuşmak isterim. Neden bu son alternatife karşı çıkıyorlar veya neden bütçenin geçmesine biz takoz koyacağız diyor? Yarın bu halk sizi bütçe geçmezse taşlar, halk ne yapmak istiyorsunuz, alternatifiniz ne diye sorar ve size bunun hesabını sorar. Bu oluşuma karşı çıkan CTP ve HP alternatifleri neydi onu söylesin. Herkes nisap için bu işleyiş için destek vermeli. Bu kaos devam mı etsin? Bu halk bunun bedelini halk herkese ödetir.” dedi.