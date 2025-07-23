Malya köyü yakınlarında büyük yangın!
Kıbrıs'ın güneyinde Malya köyü yakınlarında büyük bir yangın çıktı.
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Kıbrıs'ın güneyinde Malya köyü yakınlarında büyük bir yangın çıktı.
Cyprus Mail'in haberine göre, yangının yakınındaki evler boşaltılırken, bölgede 10 itfaiye aracı ve 6 yangın söndürme uçağı görev yapıyor.,
Haberde, çalışmaları koordine etmek için Icarus II uçağı harekete geçirildiği de belirtildi.
Kıbrıs Rum polisi, yangının bugün öğle saatlerinde başladığını ve Malya'dan Omodos'a giden yolun trafiğe kapatıldığını bildirdi.
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