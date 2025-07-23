Malya köyü yakınlarında büyük yangın!

Kıbrıs'ın güneyinde Malya köyü yakınlarında büyük bir yangın çıktı.

Cyprus Mail'in haberine göre, yangının yakınındaki evler boşaltılırken, b ölgede 10 itfaiye aracı ve 6 yangın söndürme uçağı görev yapıyor.,

Haberde, çalışmaları koordine etmek için Icarus II uçağı harekete geçirildiği de belirtildi.