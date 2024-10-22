“Savunma avukatları aileleri hedef aldı, parmak sallayarak hat bildirmeye çalıştı”

İsias Otel Davası’nın 4’üncü duruşmasında, sanık avukatlarının kışkırtıcı tavırları ve aileleri hedef alan söylemleri salonu gerdi, Mahkeme Başkanı salonu boşaltarak duruşmaya ara verdi, ailelerden bir kısmı nefes alma sorunu yaşadı, bayılma noktasına gelenler oldu…

YENİDÜZEN, mahkemeyi geren olayların detaylarını, avukatlara sordu.

Barolar Birliği Başkanı Esendağlı: “Avukatlar kışkırtıcı ifadeler kullandı”

Gerginliğin nedenlerine ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, “Savunma avukatlarının hitapları sırasında, binanın sağlamlığı konusunda argümanlar ortaya kondu. Ancak daha sonra kışkırtıcı ifadeler kullanıldı ve salon kontrolden çıktı. Sinir boşalmaları yaşandı, üstlere yürünmeler yaşandı ve ara verildi” dedi.

Avukat Aslı Murat: “Aileleri hedef alarak hat bildirmeye çalıştılar”

Yine Barolar Birliği’nden, İnsan Hakları Komitesi Başkanı Avukat Aslı Murat ise yaşananlara ilişkin, “Savunma avukatları, aileleri tetikleyici cümleler sarf etti. Bir meslektaşımın böyle şeyler yapmasından dolayı çok üzgünüm. Biz avukatlar, mesleğimizi sakin şekilde icra etmek zorundayız” dedi.

Murat, “Savunma avukatları maalesef acıyı tetikleyici, olayı manipüle edici bazı cümleler sarf ettiler. Bundan hepimiz çok etkilendik. Ailelerin bir kısmı ciddi şekilde tetiklendi, bayılma noktasına gelenler, nefes almakta zorlananlar oldu. Aileleri hedef alarak hat bildirmeye çalışan meslektaşlar gördük. Bu büyük bir hayal kırıklığı… Aynı avukatlar, her seferinde benzer şekilde davranıp acıları tetikliyorlar” şeklinde konuştu.

“Binaların İsias’ın yıkılmasına neden olduğunu iddia ettiler, ailelere saldırdılar”

Sanık avukatlarının, savunma sırasında “çok kaliteli bir bina yaptıklarını, hiçbir sıkıntı olmadığını, çevredeki binaların İsias’ın yıkılmasına neden olduğunu” iddia ettiklerini belirten Murat, “Ancak maalesef meseleyi savunmadan çıkartıp, saldırganlaştılar. Bu kadar acıya rağmen usturuplu şekilde salonda oturup davayı sakince dinleyen kişilere karşı bu kadar saldırgan davranılması kabul edilemez. Hakaretlere kimse dayanamadı. Bire bir hedef haline getirdiler aileleri” ifadelerini kullandı.