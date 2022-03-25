“Savaştan kaçtık, çaresiziz”

Suriye’deki savaştan kaçıp, Türkiye’deki ailelerinin yanına gitmek istedikleri gerekçesiyle, askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, güneyden, kuzeye geçen H.A, B.D, A.C.A, Ş.C VE H.E.M tutuklandı.

Zanlılar mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mahir Türe olguları aktardı, zanlıların “1. derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek” suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlıların 22 Mart’ta güneyden gelerek, Düzce’de askeri yasak bölge içinde görevli askerlere suçüstü yakalandıklarını ve Türkiye’ye gitmek istediklerini beyan ettiklerini anlattı.

Zanlılar hakkındaki tahkikatın tamamlandığını söyleyen polis, 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Zanlılar: “Çaresiziz…”

Zanlılar mahkemede, Suriye’deki savaş nedeniyle çaresiz olduklarını ve ailelerinin yanına Türkiye’ye gitmek istediklerini beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi.