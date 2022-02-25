Savaşta 2'nci gün: Rus birlikleri Kiev'de

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a yönelik askeri operasyon başlattıklarını açıklamasından sonra, Rusya birliklerinin Ukrayna’da ilerleyişi sürüyor. Harekatta 2'nci güne girilirken Rus güçleri, Çernobil Nükleer Santralı'nın kontrolünü ele geçirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ilk gününde 137 askerin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Zelenski, Batı'ya ve NATO'ya sitem ederek, "Yalnız kaldık. Kimse bizim için savaşmak istemiyor" dedi.

ABD Başkanı Biden, Rusya'ya yeni yaptırım kararlarını açıkladı. Biden, 1 trilyon dolardan fazla varlığa sahip dört Rus bankasına daha yaptırım uygulanacağını ve ABD'deki varlıklarının dondurulacağını söyledi. Biden, "Rus elitleri ve ailelerine de yaptırım uygulanacak" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca Rusya'nın Dolar, Avro, Pound ve Yen üzerinde işlem yapmasını kısıtlayacaklarını bildirdi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, 7 bin ek askeri Almanya'ya konuşlandıracaklarını açıkladı.

AB liderleri olağanüstü zirvede Rusya'ya yönelik finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı, vize politikası ve kişileri hedef alan ek yaptırımları kabul etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülke çapında genel seferberlik ilan edilen kararnameyi imzaladı.18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılması yasaklandı.

CANLI | 25 ŞUBAT GELİŞMELERİ

11:53 Ukrayna doğruladı: Rus birlikleri Kiev’de

Ukrayna, Twitter’dan yaptığı açıklamada Rus güçlerinin başkent Kiev'e girdiğini doğruladı. Açıklamada Rus birliklerinin kent merkezindeki parlamento binasına yaklaşık 9 kilometre mesafedeki Obolon semtinde olduğunu duyurdu.

11:48 Rusya, hava sahasını İngiltere'ye kapattı

Reuters’ın aktardığına göre Rusya, hava sahasını aktarma uçuşları dahil İngiltere'ye kapattı.

11:40 Yılan Adası'nın kontrolü Rusya'ya geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’deki Yılan Adası’nda kontrol sağladıklarını ve 82 Ukrayna askerinin teslim olduğunu açıkladı. Ukraynalı yetkililer, Odessa adaya konuşlandırılmış 13 sınır muhafızının bir Rus savaş gemisinden açılan ateşle öldürüldüğünü duyurmuştu.

11:25 Fransa Savunma Bakanı: Hiçbir ülke Rusya’ya savaş açmak istemiyor

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, “Hiçbir ülke, Rusya’ya karşı savaş açmak istemiyor” dedi. Hiçbir ülkenin nükleer gücü olan Rusya ile savaşmak istemediğini belirten Fransız Bakan, "Ukrayna'nın yanında olduğumuzu tekrarlamak isterim ancak herkesin Rusya'ya savaş ilan etmek istemesinin sonuçlarını ölçmesini istiyorum. Bunu hiçbir ülke istemiyor, ABD de reddediyor. Nükleer bir güçle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. Parly sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mevcut durum, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan ettiği bir durumdur. Soru şu ki, Rusya'ya karşı savaşa girmek istiyor muyuz? Rusya bir nükleer güçtür. Biz NATO'yuz. Nükleer bir ittifak, istediğimiz bu mu? Nükleer savaş mı başlatmak istiyorsunuz? Nükleer silah caydırıcı bir silahtır, kullanılması amaçlanan bir silah değildir. Caydırıcılık için her yolu denedik ve denemeye de devam ediyoruz. Rusya'ya savaş ilan etmedik. Bu büyük ve korkunç işgale bir an önce son vermek istiyoruz. Bu kabul edilemez şiddete son vermek için ateşkes sağlamak istiyoruz.”

11:15 Rusya Savunma Bakanlığı: Çernobil'in kontrolü tamamen bizde

Rusya Savunma Bakanlığı, Çernobil Nükleer Güç Santralı’nın bulunduğu alanın tamamen Rus güçlerinin kontrolüne geçtiğini duyurdu. Açıklamada radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğu belirtildi. Ukrayna yetkilileri, santralda radyasyon seviyesinin yükseldiğini iddia etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, Ukrayna'ya ait 118 askeri altyapı tesisinin yok edildiğini bildirdi.

11:10 BM: 100 binden fazla kişi çatışmalardan kaçtı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Rusya’nın askeri harekâtının ardından Ukrayna’da 100 binden fazla kişinin ülke içindeki çatışmalardan kaçtığını açıkladı.

10:45 Fransa: Zelenski’ye yardım etmeye hazırız

Fransa, Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenski’nin can güvenliğinin tehlikeye girmesi durumda yardım etmeye hazır olduklarını açıkladı. Fransız basınına konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian , “Zelenski'nin güvenliği, olan bitenin merkezinde yer alıyor ve gerekirse ona yardım edebiliriz” ifadelerini kullandı.

10:25 Ruslar Kiev'e yaklaştı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, başkent Kiev'in dışında Rus güçleriyle çatıştıklarını duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve başkent Kiev’e doğru hareket ettiğini bildirdi.

Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus askeri birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 aracı ele geçirdiğini ve askerlerin Ukrayna formasını giyerek Obolon Mahallesi'nden Kiev merkezine doğru ilerlediğini aktardı.

Malyar, "Onların arkasından Rus askeri kamyonlarının olduğu bir konvoy ilerliyor. Onlar mutlaka etkisiz hale getirilecektir” ifadelerini kullandı.

Kiev’de ve Lviv şehrinde sabah erken saatlerde siren sesleri ve art arda patlama sesleri duyulmuştu.

10:20 Kiev’de otellerde kalanlar sığınaklara alındı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de otellerde kalanlar sığınaklara alındı. Sabah saatlerinde Kiev’e yeniden saldırı gerçekleştirildi. Güne saldırılarla uyanan Kiev halkı ise sığınaklara koştu. Saldırının ardından kentte bulunan otellerde de siren sesleri yükseldi. Sirenlerin ardından otellerde bulunanlar sığınaklara alındı. Güvenlik görevlilerinin eşliğinde sığınaklara alınanların bekleyişi sürüyor.

09:15 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy, Rusya'nın ülkesine karşı kayıplarının ilk günde “30'dan fazla tank, yaklaşık 130 zırhlı araç, 7 uçak ve 6 helikopter olarak tahmin edildiğini açıkladı. Ukrayna, Rusya'nın 203 saldırısına maruz kaldığını ve 800 Rus askerinin etkisiz hale getirildiğini” söyledi.

'Bugün en sert gün olacak'

08:56 Ukrayna'nın hükümet danışmanı, "Bugün en sert gün olacak" diyerek, Rusya'nın planın Kiev'e tanklarla girmek olduğunu söyledi.

08:49 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'yı uzun bir süredir işgal etmeyi planladığını öne sürdü. NBC Nightly News with Lester Holt adlı televizyon programında konuşan Blinken, "Bu Putin'in başından beri planladığı bir şeydi. Onu caydırmak, bu saldırıdan vazgeçirmek için elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik. Ama açıkçası, işgali uzun zamandır planlanıyordu. Bu tamamen Ukrayna'yı yörüngesine sokmaya çalışmakla ilgili, eğer yapabilirse, Sovyet imparatorluğuna yakın bir şey oluşturacak" dedi.

08:15 Zelenski: Dünya uzaktan izliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski, ilk gün sonuçlarına dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ukrayna askerlerinin ‘büyük bir direniş gösterdiğini’ belirten Zelenski, "Ön verilere göre, ne yazık ki bugün 10'u subay olmak üzere 137 kahramanımız ve vatandaşlarımızı kaybettik. 316 kişi yaralandı. Hepsine Ukrayna kahramanı unvanı verilecek" ifadelerini kullandı. Ayrıca ülke genelinde genel seferberlik ilanıyla alakalı olarak imzaladığı kararnameden de bahseden Zelenski, "Bu karar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığı nedeniyle ve devletin güvenliğinin sağlanması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ve diğer askeri oluşumların muharebeye ve seferberliğe hazırlığının desteklenmesi amacıyla alındı" dedi.

“Rusya ile görüşebiliriz”

Açıklamalarında Rusya ile görüşebileceklerini vurgulayan Zelenski, "Bugün Moskova'dan Ukrayna'nın tarafsızlık statüsünü konuşmak istediklerini duyduk. Rusya'dan korkmuyoruz, Rusya'yla konuşmaktan korkmuyoruz, ülkemiz için güvenlik garantileri hakkında, hiçbir şey hakkında konuşmaktan korkmuyoruz, tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmuyoruz. Biz zaten NATO'da değiliz, fakat bu durumda hangi garantileri alacağız? En önemlisi de onları bize tam olarak hangi ülkeler verecek?" ifadelerini kaydetti.

Zelenski, “Er ya da geç Rusya bizimle diyalog kurmak zorunda kalacak, bize çatışmayı nasıl sonlandıracağımızı ve bu işgali nasıl durduracağımızı söyleyecek, diyalog ne kadar erken başlarsa o kadar az kayıp olacak” dedi.

"Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor"

Batılı ülkeler tarafından yalnız bırakıldıklarını ve sadece kendilerine yönelik destek açıklamalarının yapıldığını söyleyen Zelenski, sitem dolu sözler sarf etti:

“Yalnız kaldık. Kimse bizim için savaşmak istemiyor. Bizi NATO'ya almak istemiyor, güvenlik garantisi vermekten korkuyorlar. Devletimizin müdafaasında tek başımıza kalıyoruz. Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor. Herkes korkuyor. Destek veren herkese minnettarım. Sadece kelimelerine değil” dedi.

Zelenski açıklamasının sonunda, ülkesinden ayrılmadığını, kendisinin ve ailesinin Kiev’deki hükümet konutlarında kaldığını da sözlerine ekledi.

07:30 AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu nedeniyle Brüksel'de olağanüstü zirve düzenledi. AB Liderler Zirvesi bitiminde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dönem Başkanı Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak basın toplantısı düzenledi.

Von der Leyen, AB ülkelerin Rusya'ya karşı ortak hareket edeceğine işaret ederek "Kremlin'i sorumlu tutacağız" dedi. Liderlerin, Rus ekonomisi ve siyasi seçkinleri etkileyecek ağır ve hedefe yönelik yaptırım paketini onayladıkları belirten von der Leyen, yeni yaptırımların, finans, enerji ve ulaşım sektörlerini kapsadığını, ayrıca ihracat kontrolü ve ihracat finansman yasağı ile vize politikasını içerdiğini söyledi.

Von der Leyen, "Bu paket, Rusya'nın en önemli sermaye piyasalarına erişimini önleyen mali yaptırımları içeriyor" diye konuştu. Yaptırımların, Rusya bankacılık piyasasının yüzde 70'ini hedeflediğini söyleyen von der Leyen, ayrıca savunma alanı da dahil olmak üzere önemli kamuya ait şirketlerin de yaptırım paketi kapsamında olduğunu anlattı.

07:20 Japonya Başbakanı Kishida'dan Rusya'ya ek yaptırım açıklaması

Japonya Başbakanı Fumio Kishida yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya askeri operasyon düzenleyen Rusya'yı hedef alan ek yaptırımlar uygulayacağını açıkladı. Kishida, ek yaptırımların yarı iletkenler ve diğer ürünler üzerindeki ihracat kısıtlamalarını, Rus finans kurumlarının varlıklarının dondurulmasını ve belirli kişi ve kuruluşlar için vize ambargosunu içerdiğini belirtti. Ayrıca Başbakan Kishida, Ukrayna'da yaşanan gelişmelerin yalnızca Avrupa'da değil, Asya ve ötesinde uluslararası düzen için önemli sonuçlar doğurabilecek son derece ciddi bir durum olduğunu kaydetti. Kishida, "Japonya'nın statükoda zorla yapılacak herhangi bir değişikliğe izin vermeme kararlılığını göstermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

06.58 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba: Kiev'e korkunç roket saldırıları yapılıyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kiev'e korkunç roket saldırıları yapılıyor. Başkentimiz en son buna benzer bir şeyi 1941'de Nazi Almanyası saldırdığında yaşamıştı. Ukrayna o kötülüğü yendi; bunu da yenecek. Putin'i durdurun. Rusya'yı izole edin. Tüm bağları koparın. Rusya'yı her yerden atın" ifadelerini kullandı.

05:30 Metroya sığındılar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev'de art arda patlamalar duyulurken bazı siviller metro istasyonlarına sığındı.

05:25 Kiev'de patlama sesleri

Rus haber ajansı Interfax, abonelerine "Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki patlama duyulduğuna" dair bir servis etti.

05:09 Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Putin'i aramamı Zelenski istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin detayları paylaştı.

'Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'in kendisinden ateşkes konusunu görüşmek için Putin'i aramasını istediğini' belirten Macron, "Mesajı ilettim ancak bu herhangi bir etki yaratmadı" dedi.

Macron ayrıca, Avrupa Birliği'nin kabul ettiği Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilaveten diğer bazı yaptırımlar daha getireceklerini belirtti.

Fransız Cumhurbaşkanı, Ukrayna'ya askeri mühimmat ve 330 milyon dolar değerinde finansal destek sağlayacaklarını kaydetti.

03:47 Japonya, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları duyurdu

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Rusya'nın Donbass'ta başlattığı askeri operasyon nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar getirdiklerini duyurdu.

Açıklamaya göre yeni yaptırımlar kapsamında, Rus vatandaşlarının ve kuruluşlarının varlıklarının dondurulması, Rus vatandaşlarına vize yasağı, Rus finans kuruluşlarının varlıklarının dondurulması, askeri amaçlarla kullanılabilecek malların yasaklanması gibi tedbirler yer alıyor.

Başbakan Kişida ayrıca, Ukrayna'daki Rus askeri operasyonunun Japon-Rus barış anlaşması müzakereleri üzerindeki etkisini tahmin etmenin çok zor olduğunu kaydetti.

03:33 Trump'tan Ukrayna açıklaması

45. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizine ilişkin kısa bir değerlendirmede bulundu. Trump, "Ben görevde olsaydım, Ukrayna'daki ölümcül durum hiç yaşanmazdı" dedi.

02:48 Beyaz Saray: Rus askerleri Çernobil Nükleer Santralı çalışanlarını rehin tutuyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'ya askeri harekat düzenleyen Rus askerlerinin Çernobil nükleer santralinde çalışanları rehin tuttuğunu ve bu durumu kınadıklarını açıkladı.

Psaki, şöyle konuştu: "Rus askerlerinin Çernobil nükleer santrali çalışanlarını rehin tuttuğuna ilişkin güvenli raporları öfkeyle karşılıyoruz. Nükleer atık tesislerinin korunmasını sağlamak için çalışan sivil çalışanları rehin tutmak, kanunsuz ve son derece tehlikelidir. Bu konuda çok endişeliyiz. Bu eylemi kınıyoruz ve çalışanların bir an önce salıverilmesi çağrısı yapıyoruz."

02:36 Donetsk'e bağlı Gorlovka şehrindeki patlamalarda can kaybı yaşanırken birçok ev ve iş yeri zarar gördü.

02:16 ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya'ya karşı ihracat kısıtlamaları getirdi. Kısıtlamalar Rusya'nın savunma, havacılık ve denizcilik sektörlerini hedef alıyor.

01: 49 | Rusya’nın Ukrayna saldırısının ardından başta Moskova olmak üzere 53 kentte başlayan savaş karşıtı gösterilerde gözaltına alınan kişi sayısı bin 700’ü geçtiği bildirildi.

01:15 | Ukrayna'da genel seferberlik ilan edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülke çapında genel seferberlik ilan edilen kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanlığından paylaşılan kararnameye göre, yürürlüğü girdiğinden itibaren seferberlik 90 günü kapsayacak.

Zelenski'nin imzasıyla bu gece yarısından itibaren yürürlüğe giren kararnamede, "Bu karar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığı nedeniyle ve devletin güvenliğinin sağlanması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ve diğer askeri oluşumların muharebeye ve seferberliğe hazırlığının desteklenmesi amacıyla alındı" ifadelerine yer verildi.

Kararnamede, genel seferberlik kararının Ukrayna'dan bağımsızlık ilan eden ve Rusya tarafından tanınan Donetsk ve Lugansk bölgelerinin yanı sıra Vinnitsya, Volınskaya, Dnepropetrovsk, Jitomir, Zakarpatya, İvano-Frankovsk, Kiev, Kirovograd, Lviv, Nikolayev, Odessa, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopil, Harkov, Herson, Hmelnitski, Çernigov bölgeleri ve Kiev şehrinde uygulanacağı bildirildi.

01:00 Ukrayna'da 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasına izin verilmeyecek

Lviv Gümrük Başkanı Daniil Menshikov, 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna'dan ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.



Rusya’nın Ukrayna saldırılarının ardından ülkedeki siviller ülkeyi ve kalabalık kentleri terk etmeye başladı. Ülkenin batısında Polonya sınırında yer alan Lviv kentinin Gümrük Başkanı Daniil Menshikov yaptığı açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetim kurallarını hatırlatarak, “Sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ülkemiz dışına çıkmasına izin verilmeyecektir. Lütfen panik yapmayın ve izinsiz sınırları geçmeyin” dedi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında eli silah tutan tüm Ukrayna vatandaşlarına silah dağıtılacağını duyurmuştu.

01:00 ABD, Almanya'ya 7 bin asker gönderecek

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından ABD’nin Almanya’ya 7 bin asker göndereceği bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine, 7 bin ek askeri Almanya'ya konuşlandıracaklarını açıkladı.

00:58 DSÖ, Ukrayna'da tıbbi malzeme temini için 3,5 milyon dolarlık acil durum fonu ayırdı.

00:46 Lviv Gümrük Başkanı Daniil Menshikov, 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna'dan ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Ülkenin batısında Polonya sınırında yer alan Lviv kentinin Gümrük Başkanı Daniil Menshikov yaptığı açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetim kurallarını hatırlatarak, “Sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ülkemiz dışına çıkmasına izin verilmeyecektir. Lütfen panik yapmayın ve izinsiz sınırları geçmeyin” dedi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında eli silah tutan tüm Ukrayna vatandaşlarına silah dağıtılacağını duyurmuştu.

00:30 Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının tahliyelerine ilişkin yeni bir duyuru yayınlayan Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarından; kendilerinin, beraberlerindeki birinci derece yakınlarının isim ve kimlik bilgilerini, bulundukları şehri ve irtibat numaralarını bildirmelerini istedi.

00:04 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Oleksiy Arestoviç, Rus askerleri tarafından ele geçirilen ve Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın bir noktada bulunan Hostomel Havaalanı'nı Rus güçlerinden geri aldıklarını açıkladı.

00:02 ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya’nın şu ana kadar Ukrayna’ya 160’tan fazla füze fırlattığını ve kuzeyden ülkeye giren Rus güçlerinin Kiev’e daha da yaklaştığını açıkladı.

00:01 Aliyev: Rusya'ya yönelik yaptırımlar etkisiz kalacak

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının etkisiz kalacağını düşündüğünü söyledi.