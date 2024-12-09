“Savaşlar var” gerekçesiyle erken seçim reddedildi

UBP – YDP – DP Hükümeti, CTP’nin erken seçim önergesine, “savaşlar var” gerekçesiyle ret oyu verdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın ardından kürsüye çıkan Başbakan Ünal Üstel, “bütçenin görüşüldüğü gün, muhalefetin gündeminde erken seçimin ivediliği var. Bizim gündemimizde erken seçim yok. Bizim her zaman konuştuğumuz ve açıkladığımız, bizim için seçim 2027 yılındadır” dedi.

Üstel, “Hele de şu günlerde” diyerek, “Akdeniz’in her yeri yangın yeri. İsrail – Filistin savaşı var. Çoluk çocuk perişan durumda. Suriye’de yaşanan olay. Rusya – Ukrayna savaşı devam ediyor. Bunun yanında Güney Kıbrıs bir barut fıçısı. Amerikan ve İngiliz askerlerinin kol gezdiği savaş gemilerinin uçaklarının konakladığı bir yer. Ekonomide bunlardan dolayı yaşanan sıkıntılar var.” İfadelerini kullandı.

Üstel, “Biz bu ortamda hükümet olarak erken seçim gündemimizde yok. Günü geldiğinde yapılır. Günü da 2027’dir. Hükümet olarak önergeye ret oyu vereceğiz” dedi.

Daha sonra önerge oylandı, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin oylarıyla reddedildi.