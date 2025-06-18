"Savaşın tek kazananı emperyalizm, katliamlara son verin!"

İran Tudeh Partisi ve İsrail Komünist Partisi, İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan savaşa ve bölgede tırmanan gerilime ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. İki parti, emperyalist müdahalelerin ve İsrail’in pervasız saldırganlığının bölge halklarını ağır bedellerle karşı karşıya bıraktığını vurgulayarak, "Katliamı durdurun, savaşı hemen bitirin!" çağrısında bulundu.

Açıklamada Netanyahu hükümetinin, ABD emperyalizmi ve Batılı müttefiklerinin desteğiyle işlediği suçların, bölge haritasını ABD’nin stratejik çıkarları doğrultusunda yeniden şekillendirme girişimlerinin parçası olduğu vurgulandı.

İsrail-İran savaşının ve Filistin halkına yönelik saldıralara karşı uluslararası toplumu somut adımlar atmaya çağıran iki parti, "Filistin devletini tanıyın, Gazze’deki soykırımı durdurun. Savaş ve gerilimden yalnızca emperyalizm, onun taşeron güçleri, gerici iktidarlar ve diktatörlükler kazanç sağlamaktadır" dedi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Katliamı Durdurun! Savaşı Derhal Bitirin!

İran Tudeh Partisi ve İsrail Komünist Partisi, İsrail’in bölgede sürdürdüğü saldırganlığı ve uluslararası hukukun açık ihlali anlamına gelen İran’a yönelik son saldırısını şiddetle kınamaktadır. Her iki tarafta da ağır sivil kayıplara yol açan tüm askeri eylemlerin derhal sona erdirilmesini talep ediyoruz.

Binyamin Netanyahu’nun sağcı, gerici hükümeti; ABD emperyalizmi, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği’ndeki müttefiklerinin desteğiyle Gazze ve Batı Şeria’da işlediği suçlarla yalnızca 55 binden fazla Filistinlinin ölümüne ve 18 binden fazla çocuğun yaşamını yitirmesine neden olmakla kalmamış; aynı zamanda İsrail’e, ABD emperyalizminin stratejik hedefleri doğrultusunda Ortadoğu’nun haritasını yeniden çizme amacıyla bölgedeki diğer ülkelere karşı daha da saldırganlaşması için de yeşil ışık yakmıştır. Bu hükümetin yöneticileri, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından insanlığa karşı suç işlemekle suçlanmaktadır.

'Filistin halkının acısı derinleşiyor'

İran ve İsrail’de savaş ve yıkıma tanıklık ederken, Filistin halkının Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’daki acılarının, maruz kaldıkları baskının artması ve bu durumun istismar edilmesine karşı da uyarıda bulunuyoruz. Uluslararası toplumu, Filistin halkı ve tüm bölge halkları için daha büyük felaketleri önlemek amacıyla gerçek ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz.

Filistin Devleti şimdi tanınsın! Gazze’deki soykırım sona ersin! Bu gerilim ve savaşlardan yalnızca emperyalizm, onun uydusu olan güçler, gericiler ve diktatörlük rejimleri kazanç sağlamaktadır.

İsrail ve ABD; Irak, Libya ve Suriye’den sonra şimdi de İran’ın egemenliğini baltalamakta kararlıdır. Bölgedeki tüm rejimler, halkların iradesini ve kendi kaderini tayin hakkını bastırmayı hedefleyen emperyalist hegemonya projesine boyun eğdirilene dek durmayacaklardır.

Ortadoğu’da ve tüm dünyada nükleer silahlanma programlarına ilkesel olarak karşı olduğumuzu vurguluyoruz. Ortadoğu’da nükleer silah yarışını durdurmanın yolu, İran’a yönelik saldırgan bir savaştan değil; bölgenin tamamen nükleer silahlardan arındırılmasından ve tüm ülkelerin — İsrail dahil — nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına taraf olmasından geçmektedir.

'Uluslararası mekanizmalar devreye sokulmalı'

İsrail, İran ve dünyadaki tüm ilerici ve özgürlük yanlısı güçleri, bu açık ve vahşi uluslararası hukuk ihlalini kınamak üzere birleşmeye; yıkıcı ve geniş çaplı bir askeri çatışmayı önlemek ve Ortadoğu’da barışı tesis etmek için tüm çabalarını bu yönde yoğunlaştırmaya çağırıyoruz.

Dünya kamuoyu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin İsrail’in İran’a saldırısıyla ilgili dile getirdiği kaygıların ötesine geçmelidir. Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi bünyesindeki tüm uluslararası mekanizmalar devreye sokulmalı ve bölgenin yıkıcı ve geniş çaplı bir savaşa sürüklenmesi engellenmelidir.

Ortadoğu’da savaş ve askeri tırmanma şimdi dursun!

Gazze’deki savaş sona ersin, Filistin Devleti tanınsın!"