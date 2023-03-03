Savaşan: Yasa, asgari ücretin altında maaş alanlardan kesinti yapılmamasını öngörüyor

Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin oluşturulan Ad-Hoc Komite üyesi milletvekili Ahmet Savaşan’de BRT'de '17. Saat’a katılarak hazırlanan yasa tasarısı ile ilgili açıklamada bulundu.

Savaşan, “Komitede gelinen süreci ve kendi içinde değerlendirecek. Bizim arzumuz elbette ki bu yasayı oybirliği ile geçirmek. Hem Türkiye Cumhuriyetinde ihtiyaç duyulan barınmanın karşılanması için yapılabilecek katkılar hem de vatandaşlarını doğrudan etkilenenlerin desteklenmesi ve en önemlisi depreme hazırlık için atılacak adımlara mali kaynak yaratılması konusunu katılımcılıkla yapmaktır” dedi.