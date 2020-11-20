Savaşan: "Çocuklara haklarını vermek sosyal devletin gereğidir"

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, her çocuğun öncelikle sağlık, eğitim ve diğer bütün imkanlardan yararlanma ve barış içinde bir Dünya'da hayatın bütün güzelliklerini yaşama hakkına sahip olması gerektiğini vurguladı.

“Çocuklar insanlığın ortak umududur”

Çocukların insanlığın ortak umudu, geleceği ve en önemli hazinesi olduğunu belirten Savaşan, Çocuk Hakları'nın Dünya'nın en çok ülkesi tarafından onaylanan Evrensel bir bildiri ile güvence altına alındığına vurgu yaptı.

“Adaletsizliğinden en fazla çocuklar etkileniyor...”

Bu günün, çocuk haklarının benimsenmesi, uygulanması ve yaşatılması adına bütün insanlık için önemli bir fırsat teşkil ettiğine işaret eden Ahmet Savaşan, günümüzde yaşanan savaşlardan, gelir adaletsizliğinden, yoksulluktan, salgın hastalıklardan en fazla çocukların etkilendiğine ve zarar gördüğüne dikkat çekti.

“Çocuklar için çaba gösteren milletler, geleceğe güvenle bakabilir...”

Dünyanın bir bölgesinde çocuklar neşe içinde oynarken, başka bir coğrafyada çocukların savaşın, açlığın, yoksulluğun pençesinde kıvrandığına değinen Savaşan, başta eğitim olmak üzere, sağlık ve barınma sorunu olmayan, her türlü istismardan korunmuş, üreten, özgüveni yüksek olan, düşünen, karar veren, çevresi ile olumlu iletişim kuran, kendini geliştirmiş ve geleceğe ümitle bakan çocuklar yetiştirmek için çaba gösteren milletlerin, gelişmelerini sürdürerek geleceğe güvenle bakabileceklerini vurguladı.

“Dünya'nın geleceği çocuklardır...”

Dili, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun bütün çocukların huzurlu bir Dünya'da yaşayabilmesi için bütün ülkelerin seferber olması gerektiğine değinen Savaşan, Dünya'nın geleceğinin çocuklar olduğunu vurguladı. Evrensel barışın çocukların kalplerindeki sevgi ve ümitlerin yeşermesine imkan verilmesi halinde tesis edilebileceğini belirten Savaşan, geleceğin teminatı olan çocukların özel bir duyarlılığa ve güvenilir bir korumaya ihtiyacı olduğuna değindi.

“Sevgi, eğitim, yaşam, sağlık ve korunma hakkı çocukların en doğal haklarıdır…"

"Unutulmamalıdır ki sevgi, eğitim, yaşam, sağlık ve korunma hakkı çocukların en doğal haklarıdır" diyen Ahmet Savaşan, çocuklara bu hakları sunmanın sosyal devletin gereği olduğunun da altını çizdi. Çocukların insanlığın ortak umudu, geleceği ve en önemli hazinesi olduğunu belirten Savaşan, bütün çocukların gözlerinden öperek, sevgi, huzur ve barış dolu bir yaşam sürdürmelerni temenni ederek, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.