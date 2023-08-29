Satın aldığı “KKTC” kimliğiyle Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği çıkarttı!

A.T. isimli şahsın “KKTC” kimliğini 30 bin TL’ye “satın alan” zanlı, fotoğraf kısmına kendi fotoğrafını koyarak güneye geçti, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğine başvurup sahtekarlıkla temin etti…

Kimliğini satan ve sahte kimlikle Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği çıkaran her iki şahıs da tutuklandı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, B.O. isimli zanlının 2019 yılı içerisinde “KKTC” uyruklu A.T.’ye ait kimlik kartını 30 bin TL’ye satın aldığını söyledi.

Polis, zanlının satın aldığı kimliğin resim kısmına kendi fotoğrafını koyup, sahtelediği kimlikle Kıbrıs’ın güneyine geçtiğini ifade etti.

Polis memuru, zanlının sahte kimlikle güneyde nüfus dairesine gidip, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği çıkarmak için başvuru yaptığını ve A.T. adına düzenlenen Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartını sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlı B.O.’nun 26 Ağustos tarihinde Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptığı sırada, zanlı A.T.’nin ise 28 Ağustos tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edilebileceklerini söyleyerek, 3 gün süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, her iki zanlının da soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.