Sarı Maxi Elbise Naomi Campbell Sergisi’nde Göz Kamaştırdı

Yetenekli Kıbrıslı moda tasarımcı İlkan Koral ve markası Ilkan Ko'nun tasarladığı özel bir elbise ile Vogue'da yer aldı ve birçok tasarımcı arasından öne çıkan isimlerden biri oldu. İlkan’ın özel tasarımı yazın sıcak rengi olarak müjdelenen zarif uzun sarı elbiseyi ödüllü sosyal girişimci, Fashion Heritage Network Cyprus'un kurucusu da olan Kıbrıslı Christina Dymioti giydi ve özel davetli olarak Vogue tarafından Londra'daki Victoria ve Albert Müzesi'nde düzenlenen ikonik 'Modada Naomi' sergisinin özel gösterimine katıldı.

Tasarım da taşıyan da Kıbrıslı

Christina Dymioti, Kıbrıslı tasarımcılar ve sanatçılar tarafından yaratılan sürdürülebilir moda

yoluyla Kıbrıs kültürel mirasını korumaya adanmış bir girişim olan Fashion Heritage Network

Cyprus(FHNC) kurucusudur. Kıbrıslı moda tasarımcısı İlkan Koral, iki yıldır FHNC ekibinin bir parçası olarak Kıbrıs’ta ve Londra'da düzenlenen REVIVE sergisi ve Kıbrıs Moda Film Festivali’nde tasarımlarıyla yer almıştır.

İlkan: “Bu, Kıbrıs kültürel mirası ve sanatının çağdaş bir elbise içinde yeniden sentezlenmesidir”

İlkan Koral tasarımıyla ilgili "Christina etkinlik hakkında benimle iletişime geçtiğinde çok az zamanımız vardı. Hazırda başka bir tasarımım olmasına rağmen bu beni yeterince tatmin etmedi. Christina’nın kişiliğine uygun yeni bir şey yaratmak istedim. Onun güçlü hissetmesini bir yandan da özgür, duygusal ve tutkulu ruhunu korumasını istedim. Sarı renk ve seçtiğim ton onun tenine çok yakıştı.

Onun üzerine Kıbrıs'ın saflığını ve doğallığını temsil eden, tasarımı tamamlayarak süreklilik ve akıcılık hissi veren pamuk ipler ekledim. Esasen, bu, Kıbrıs kültürel mirası ve sanatının çağdaş bir elbise içinde yeniden sentezlenmesidir. Yumuşak, akıcı kumaşın ham organik pamuk iplerle karışımı, Kıbrıs mozaiğini ve kültürel zenginliğini benim için en iyi şekilde simgeliyor. Bir tasarımcı olarak en çok önem verdiğim nokta, onun hareket ederken kendini rahat hissetmesi, özgün bir dokunuşla özünü ve naifliğini koruyabilmesi idi." dedi.

Lefkoşa’da doğdu, yaşamını Madrid’de sürdürüyor

1991 yılında Lefkoşa'da doğan İlkan Koral, şu anda İspanya'nın Madrid kentinde yaşamaktadır.

Veteriner hekimliği eğitimini tamamladıktan sonra Madrid'deki Centro Superior Diseño de Moda okulunda moda tasarımı alanında yüksek lisans yaptı. Madrid merkezli tanınan birçok markayla hem tasarım alanında hem de görsel pazarlama uzmanı olarak çalıştı. Hem erkek hem de kadın giyimini kapsayan tasarımları, sürdürülebilirliği ve çeşitli vücut tiplerine uyum sağlamayı ön plana çıkarmaktadır. Koral'ın çalışmaları sıklıkla, farklı doku ve kumaşları harmanlayarakkarışık teknik ve malzemeleri bir araya getirir. Bu yol ile kendi kültürel köklerini çağdaş moda ile birleştiren benzersiz ve özgün tasarımlar yaratmaktadır.