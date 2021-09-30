Saray'daki toplantıya Saner de katılmadı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın New York dönüşü siyasi partileri bilgilendirmek için düzenlediği toplantıyı Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi protesto etti, Ulusal Birlik Partisi de toplantıya katılmadı.

Başbakan Ersan Saner'in toplantıya katılmama sebebi olarak ise Karpaz'daki bir etkinlik gerekçesi dile getirildi.

Toplantının tamamlanmasının ardından Saner'in Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giderek, Ersin Tatar'la baş başa görüştüğü gözlemlendi.

Saray'daki "Kıbrıs Zirvesi" böylece tam bir hayal kırıklığına dönüştü, toplantıda sadece Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı yer aldı.

CTP ve TDP, New York öncesi siyasi partilerle görüşmeye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın toplantı çağrısını “samimiyetten yoksun” olarak nitelendirmişti.