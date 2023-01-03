Saray’a 26 yeni özel danışman

Ertuğrul SENOVA

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı’nın, “Cumhurbaşkanlığı’nda kaç özel danışmanın bulunduğuna” dair soru önergesine gelen yanıt; “65” oldu.

YENİDÜZEN’in araştırmasına göre söz konusu 65 kişinin 26’sı, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı makamına getirilmesinin ardından istihdam edildi.

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı döneminde, sözleşmeli olarak istihdam edilen danışman sayısı 5 yılda 6 isim olmuştu…

65 özel danışman, 17’si CSO üyesi

Cumhurbaşkanlığı Dairesi Yasası kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen 65 ismin 17’si Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyelerinden oluşurken, 47’si ise; iletişim, sanat, tarım ve benzeri alanlarda görevlendirilmiş durumda.

47 danışmandan 18’i “iletişimci”

Söz konusu liste incelendiğinde, 47 isimden 18’inin; sosyal medya, basın gibi “iletişim” alanlarında görev aldığı gözlemlendi.

65 ismin arasında, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş döneminden bu yana sözleşmeleri feshedilemeyen isimler de bulunuyor.

Akıncı 5 yılda 6 özel danışman istihdam etmişti, Tatar 2 yılda 26

YENİDÜZEN araştırmasına göre, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı makamına gelmesiyle “65”e yükselen özel danışman sayısı, bir önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı döneminde 39 idi.

Yani, Ersin Tatar’ın 2 yıllık “Cumhurbaşkanlığı” sürecinde 26 yeni özel danışman istihdam edildi.

Akıncı döneminde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Gürdal Hüdaoğlu, 5 yıllık dönemde, toplam 6 sözleşmeli personel istihdam ettiklerini söyledi.

CTP Milletvekilleri, konuyu Meclise taşıdı…

“Tatar kişileri takip ettirmek için ekipler kurdu, bunu kendisi de söyledi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı’nın, “Cumhurbaşkanlığı’nda kaç özel danışmanın bulunduğuna” dair soru önergesine gelen yanıt, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşüldüğü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na taşındı.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, danışmanların büyük bir kısmının sosyal medya danışmanı olduğunu söyledi, İletişim açısından bu kadar büyük hatalar yapan bir Cumhurbaşkanlığı için, biz bu danışmanlara bütçedeki rakamların gerekli olduğunu söyleyebilir miyiz?” diye sordu.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı ise, Tatar’ın sosyal medya taramaları yaptırmak adına ekipler kurduğunu ve kişileri takip ettirdiğini kendisinin söylediğini anımsattı, 47 özel danışmanının büyük çoğunluğunun reklam, basın ve sosyal medya ile görevlendirildiğini söyledi.

Şahali: “Bu danışmanlar arasında sosyal medya danışmanı görevlisi, iletişim uzmanı görevlisi var”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Mecliste yaptığı konuşmasında “Bu danışmanlar arasında sosyal medya danışmanı görevlisi, iletişim uzmanı görevlisi var. İletişim açısından bu kadar büyük hatalar yapan bir Cumhurbaşkanlığı için, biz bu danışmanlara bütçedeki rakamların gerekli olduğunu söyleyebilir miyiz?” diye sordu.

Solyalı: “Türkiye’den geri döndürülen insanların sebebi Ersin Tatar’dır”

CTP Milletvekili Ürün Solyalı ise, “Sayın Tatar, Türkiye’de il il gezip, federasyon isteyenleri şikâyet ediyor, hainlikle suçluyor. Ben iddia ediyorum ki Türkiye’ye giremeyen Kıbrıslı Türklerle ilgili temel istihbaratı paylaşıyor” dedi.

Solyalı, Tatar’ın sosyal medya taramaları yaptırmak adına ekipler kurduğunu ve kişileri takip ettirdiğini kendisinin söylediğini anımsatarak, “Türkiye’ye giremeyen, girme sebebini bilmeyen, kapıdan geri döndürülen insanların sebebi, Ersin Tatar’dır” ifadelerini kullandı.

Tatar’ın kendi sosyal medya ekiplerini kurguladığını belirten Solyalı, “Cumhurbaşkanlığı Yasası’nın ‘Özel Danışmanlar’ başlıklı ilgili maddesi kapsamında istihdam edilen kişileri sorduk, yazılı bir yanıt aldık. Senfoni Orkestrası’nı dışarıda bıraktığımızda, 47 özel danışman görevlendirildi. Ve çoğunluğu da reklam, basın, sosyal medya görevlendirmesi” şeklinde konuştu.