Şap hastalığıyla mücadelede yeni aşılar teslim alındı

Kıbrıs’ın güneyinde şap hastalığıyla mücadele kapsamında sipariş edilen aşıların teslim alındığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Veterinerler Birliği Başkanı Dimitris Epaminondas’ın yaptığı açıklamaya göre, şu ana kadar yeni bir şap vakası tespit edilmediği ve Limasol’daki çiftliklerde yapılacak test çalışmalarının programlandığını, diğer bölgelerdeki çalışmalar için planlama yapılacağını yazdı.

Gazete, çiftliklerde önceki gün ve dün yapılan testlerin bir-iki gün içinde sonuçlanacağını kaydederken, itlaf çalışmalarının tamamlandığını; ancak kırmızı ineklerin bulunduğu küçük çiftliklerle ilgili kararın askıda olduğunu belirtti.