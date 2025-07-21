“Santralde arıza meydana geldi, dönüşümlü kesintiler başladı”
ELSEN Başkanı Ahmet Tuğcu, saat 16.00 sularında santralde arıza meydana geldiğini, dönüşümlü elektrik kesintilerinin başladığını açıkladı.
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ELSEN Başkanı Ahmet Tuğcu, saat 16.00 sularında santralde arıza meydana geldiğini, dönüşümlü elektrik kesintilerinin başladığını açıkladı.
YENİDÜZEN’e konuşan Tuğcu, temizlik gerekçesiyle kullanılan dip yakıtın santralde arızaya yol açtığını belirterek, “Santralde arıza meydana geldi. Dönüşümlü elektrik kesintileri başladı” dedi.
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Etiketler : elektrik kesintisi, Ahmet Tuğcu