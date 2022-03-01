Şantiyede panik: İşçiler zehirlendi

Alsancak’ta kurulan, Erdal Arabacıoğlu İnşaat Şirketi’ne ait şantiyede bulunan bazı işçilerin, ‘gıda veya su zehirlenmesi’ şüphesiyle Girne Akçiçek Hastanesi’ne başvurduğu, hastane müdahale için şantiyeye sağlık ekipleri gönderdiği öğrenildi.

Girne Akçiçek Hastanesi Başhekim Süha Akpınar, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada 150 kişinin gıda zehirlenmesi şikâyeti olduğunu, müdahale için işçilerin kaldığı şantiyeye sağlık ekiplerinin gönderildiğini ifade etti. YENİDÜZEN’e konuyla ilgili bilgi veren Erdal Arabacıoğlu İnşaat Şirketi yetkilisi Ahmet Arabacıoğlu, sadece 5, 6 kişinin etkilendiğini belirtti.

Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Akpınar: “İşçilerin gıda zehirlenmesi şikayeti için ekip gönderdik”

İşçilerin kaldığı şantiyeye, dışarıdan gelen gıdalar nedeniyle zehirlenme yaşandığını ifade eden Girne Akçiçek Hastanesi Başhekim Süha Akpınar, işçilere gıda zehirlenmesi yönünde tedavi başlatıldığını kaydetti. Girne Akçiçek Hastanesi Başhekim Süha Akpınar, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada 150 kişinin gıda zehirlenmesi şikâyeti olduğunu, müdahale için işçilerin kaldığı şantiyeye sağlık ekiplerinin gönderildiğini ifade etti.

Erdal Arabacıoğlu İnşaat Şirketi yetkilisi Ahmet Arabacıoğlu: “İçme suyu kaynaklı bir durum, sadece 5, 6 kişi etkilendi”

YENİDÜZEN’e konuşan şirket yetkilisi Ahmet Arabacıoğlu, işçilerin ‘ishal şikayeti’ nedeniyle hastaneye baş vurduklarını, dışarıdan aldıkları hazır içme suyuyla ilgili bir sorun yaşanabileceği tahmininde bulundu.

İşçilerin genel durumunun iyi olduğunu anlatan Arabacıoğlu, 150 kişi değil, sadece 5, 6 personelinin sağlık şikayeti ile hastaneye başvurduğunu ifade etti.

Şantiyeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında 20 kişilik ishal önleyici hap tedavisi verdiğini kaydeden Arabacıoğlu, İş Sağlığı Güvenliği (İSG) ekiplerinin de ‘su kaynaklı’ zehirlenme olabileceği tahmini yürüttüğünü, tüm sağlık gelişmelerinin bu durumu işaret ettiğini anlattı.

Zehirlenmenin gıda mı yoksa su nedeniyle mi olduğunun, bir hafta sonra çıkacak olan tahlil sonuçları ile kesin olarak tespit edilebilineceğine de değinen Arabacıoğlu, “Şantiye mutfağında kullanılan su nedeniyle bunların yaşandığını düşünüyoruz, buraya gelen ekiplerle su kaynaklı bir zehirlenme olacağı konusunda hemfikir olundu. ” dedi.